Care sunt preţurile la carburanţi joi, 4 septembrie 2025. Au crescut cu 4 bani pe litru

Românii care vor să-şi alimenteze maşina cu benzină sau cu motorină trebuie să ştie că joi, 4 septembrie 2025, preţurile la carburanţi sunt în creştere, faţă de cele afişate în ziua precedentă.

Preţurile la carburanţi sunt în creştere, faţă de cele afişate în ziua precedentă - Profimedia

Concret, conform specialiştilor, vorbim despre o creştere a preţurilor la carburanţi cu patru bani pe litru, indiferent că vorbim despre benzină sau motorină.

Asta înseamnă că un litru de benzină standard a ajuns să coste între 7,37 şi 7,57 lei, un litru de benzină premium a ajuns să coste între 8,04 şi 8,29 lei, un litru de motorină standard a ajuns să coste între 7,61 şi 7,77 lei, iar un litru de motorină premium a ajuns să coste între 7,97 şi 8,32 lei.

Nu în ultimul rând trebuie precizat că preţul pentru un litru de GPL se menţine constant, undeva în intervalul 3,43-3,59 lei.

