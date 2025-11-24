Care sunt preţurile la carburanţi luni, 24 noiembrie. Au rămas nemodificate, faţă de weekend
Românii care vor să-şi alimenteze maşina cu combustibil trebuie să ştie că luni, 24 noiembrie 2025, preţurile la carburanţi au rămas nemodificate, faţă de cele afişate la sfârşitul săptămânii trecute.
Preţurile la carburanţi au rămas identice precum cele afişate la sfârşitul săptămânii trecute - Profimedia
Concret, conform specialiştilor, un litru de benzină standard continuă să coste între 7,53 şi 7,66 lei, iar un litru de benzină premium continuă să coste între 8,12 şi 8,38 lei.
De asemenea, un litru de motorină standard continuă să coste între 7,95 şi 8,05 lei, un litru de motorină premium continuă să coste între 8,34 şi 8,6 lei, iar un litru de GPL continuă să coste între 3,43 şi 3,73 lei.
