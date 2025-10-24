Care sunt preţurile la carburanţi vineri, 24 octombrie 2025. Au crescut cu 4 bani pe litru
Românii care vor să-şi alimenteze maşina cu benzină sau cu motorină trebuie să ştie că vineri, 24 octombrie 2025, preţurile la carburanţi sunt în creştere, faţă de cele afişate în ziua precedentă.
Concret, conform specialiştilor, vorbim despre o creştere a preţurilor la carburanţi cu patru bani pe litru, indiferent că vorbim de benzină sau motorină.
Asta înseamnă că un litru de benzină standard a ajuns să coste între 7,27 şi 7,46 lei, un litru de benzină premium a ajuns să coste între 7,92 şi 8,17 lei, un litru de motorină standard a ajuns să coste între 7,53 şi 7,65 lei, iar un litru de motorină premium a ajuns să coste între 7,89 şi 8,2 lei.
Nu în ultimul rând trebuie precizat că preţul pentru un litru de GPL se menţine constant, undeva în intervalul 3,43-3,59 lei.
Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰