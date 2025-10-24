Antena Meniu Search
Care sunt preţurile la carburanţi vineri, 24 octombrie 2025. Au crescut cu 4 bani pe litru

Românii care vor să-şi alimenteze maşina cu benzină sau cu motorină trebuie să ştie că vineri, 24 octombrie 2025, preţurile la carburanţi sunt în creştere, faţă de cele afişate în ziua precedentă.

la 24.10.2025 , 10:50
Preţurile la carburanţi sunt în creştere, faţă de cele afişate în ziua precedentă - Profimedia

Concret, conform specialiştilor, vorbim despre o creştere a preţurilor la carburanţi cu patru bani pe litru, indiferent că vorbim de benzină sau motorină.

Asta înseamnă că un litru de benzină standard a ajuns să coste între 7,27 şi 7,46 lei, un litru de benzină premium a ajuns să coste între 7,92 şi 8,17 lei, un litru de motorină standard a ajuns să coste între 7,53 şi 7,65 lei, iar un litru de motorină premium a ajuns să coste între 7,89 şi 8,2 lei.

Nu în ultimul rând trebuie precizat că preţul pentru un litru de GPL se menţine constant, undeva în intervalul 3,43-3,59 lei.

