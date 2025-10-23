Antena Meniu Search
Care sunt preţurile la carburanţi joi, 23 octombrie 2025. Au rămas nemodificate, faţă de ziua precedentă

Românii care vor să-şi alimenteze maşina cu benzină sau cu motorină trebuie să ştie că joi, 23 octombrie 2025, preţurile la carburanţi au rămas nemodificate, faţă de cele afişate în ziua precedentă.

de Redactia Observator

la 23.10.2025 , 10:51
Preţurile la carburanţi au rămas nemodificate, faţă de cele afişate în ziua precedentă Preţurile la carburanţi au rămas nemodificate, faţă de cele afişate în ziua precedentă - Profimedia

Concret, conform specialiştilor, asta înseamnă că un litru de benzină standard continuă să coste între 7,27 şi 7,42 lei, iar un litru de benzină premium continuă să coste între 7,88 şi 8,14 lei.

De asemenea, un litru de motorină standard continuă să coste între 7,51 şi 7,61 lei, un litru de motorină premium continuă să coste între 7,89 şi 8,16 lei, iar un litru de GPL continuă să coste între 3,43 şi 3,59 lei.

