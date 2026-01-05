Care sunt preţurile la carburanţi pe 5 ianuarie. Au crescut cu 30 de bani, faţă de cele de la sfârşitul anului

Românii care vor să-şi alimenteze maşina cu combustibil trebuie să ştie că luni, 5 ianuarie 2026, preţurile la carburanţi sunt cu mult mai mari faţă de cele afişate la sfârşitul anului trecut.

Concret, conform specialiştilor, vorbim despre o creştere medie a preţurilor cu circa 30 de bani, însă există cazuri unde creşterea preţurilor a fost chiar mai mare de atât.

Preţul pentru un litru de benzină standard a crescut cu până la 31 de bani, astfel că un litru de benzină standard a ajuns să coste între 7,54 şi 7,66 lei.

Preţul pentru un litru de benzină premium a crescut cu până la 33 de bani, astfel că un litru de benzină premium a ajuns să coste între 8,11 şi 8,4 lei.

Preţul pentru un litru de motorină standard a crescut cu până la 29 de bani, astfel că un litru de motorină standard a ajuns să coste între 7,73 şi 7,85 lei.

Preţul pentru un litru de motorină premium a crescut cu până la 31 de bani, astfel că un litru de motorină premium a ajuns să coste între 8,15 şi 8,42 lei.

Nu în ultimul rând trebuie precizat şi că preţul pentru un litru de GPL a crescut cu până la 14 bani, astfel că un litru de GPL a ajuns să coste între 3,9 şi 3,97 lei.

