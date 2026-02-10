Sistemul naţional 112 primeşte un upgrade major care să pună în prim plan urgenţa. Pe scurt, oamenii vor primi ajutor mai repede pentru că sistemul va identifica automat informaţiile esenţiale. Noul sistem 112 pune accent pe experiența apelantului: urgențele vor fi localizate mai rapid, iar timpul de verificare a apelantului va fi mult mai scurt.

Sistemul național 112 primește un upgrade major care aduce salvare mai rapidă apelanților. Noul sistem 112 pune accent pe experiența apelantului: urgențele vor fi localizate mai rapid, iar timpul de verificare a apelantului va fi mult mai scurt. Persoanele care sună vor primi ajutor mai repede și nu vor mai fi nevoite să ofere explicații suplimentare, sistemul identificând automat informațiile esențiale.

Dispeceratul 112 din București se ocupă de toate apelurile de urgență, atât din București, cât și din Ilfov, dar ajung în acest loc și apelurile din restul țării, pentru că sunt gestionate mai apoi și trimise către sediile județene.

Localizarea va fi mult mai precisă

Articolul continuă după reclamă

Consola de pe care operatorii 112 lucrează ca avea un upgrade important. În primul rând, înseamnă că localizarea va fi mult mai precisă. Spre exemplu, dacă în urmă cu 10 ani eram localizați printr-o singură metodă, de această dată putem să fim localizați prin 5 metode diferite, ceea ce înseamnă că am putea să fim găsiți mult mai repede într-un caz de urgență.

Sunt și alte facilități, sunt și alte noutăți în ceea ce privește acest sistem. În primul rând, fiecare utilizator, prin aplicația pe care STS-ul o promovează foarte mult și, într-adevăr, este foarte utilă, își poate înregistra un anumit profil.

Putem să ne trecem detalii despre starea noastră de sănătate, medicamente pe care le luăm, chiar și grupa sanguină, iar apoi acele informații ajung direct pe monitorul dispecerului 112 și, mai apoi, pe micile monitoare ale celor de la salvare, de la poliție sau de la pompieri, persoanele care urmează să ne ajute și care au, evident, mare nevoie de aceste informații.

Urgențele vor fi localizate mai rapid, iar timpul de verificare a apelantului va fi mult mai scurt

Sunt și alte noutăți aduse în acest sistem, noutăți importante, pentru că este un upgrade destul de mare făcut pentru acest sistem 112.

Bogdan Dinu Like Bogdan Dinu s-a alăturat echipei Observator în anul 2020. În prezent activează în cadrul redacției Antena1 ca reporter de eveniment și investigații specializat în domeniul afacerilor interne. ➜

Întrebarea zilei Cumpăraţi produse resigilate? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰