Care sunt preţurile la carburanţi pe 6 ianuarie. Au scăzut cu până la 4 bani pe litru

Românii care vor să-şi alimenteze maşina cu combustibil trebuie să ştie că marţi, 6 ianuarie 2026, preţurile la carburanţi sunt în scădere, faţă de cele afişate în ziua precedentă.

la 06.01.2026 , 12:35
Preţurile la carburanţi sunt în scădere, faţă de cele afişate în ziua precedentă

Concret, conform specialiştilor, vorbim despre o scădere a preţurilor cu până la patru bani pe litru, indiferent că vorbim despre benzină sau motorină.

Asta înseamnă că un litru de benzină standard a ajuns să coste între 7,52 şi 7,65 lei, un litru de benzină premium a ajuns să coste între 8,11 şi 8,37 lei, un litru de motorină standard a ajuns să coste între 7,73 şi 7,83 lei, iar un litru de motorină premium a ajuns să coste între 8,12 şi 8,38 lei.

Pe de altă parte trebuie precizat că preţul pentru un litru de GPL a rămas nemodificat, astfel că un litru de GPL continuă să coste între 3,9 şi 3,97 lei.

