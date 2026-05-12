Care sunt preţurile la carburanţi pe 12 mai. Oscilaţii mari, faţă de ziua precedentă

Românii care vor să-şi alimenteze maşina cu combustibil trebuie să ştie că marţi, 12 mai 2026, preţurile la carburanţi înregistrează oscilaţii masive, faţă de preţurile afişate în ziua precedentă.

Preţurile la carburanţi înregistrează oscilaţii semnificative faţă de preţurile afişate în ziua precedentă
Concret, conform specialiştilor, preţul pentru un litru de motorină standard a scăzut cu 15 bani, preţul pentru un litru de benzină premium a crescut cu opt bani, preţul pentru un litru de motorină premium a crescut cu 11 bani, în timp ce preţul pentru un litru de GPL a crescut cu patru bani, iar preţul pentru un litru de benzină standard a rămas nemodificat.

Asta înseamnă că marţi, 12 mai, un litru de benzină standard costă între 9,12 şi 9,22 lei, un litru de benzină premium costă între 9,6 şi 9,95 lei, un litru de motorină standard costă între 9,53 şi 9,73 lei, un litru de motorină premium costă între 10,3 şi 10,55 lei, iar un litru de GPL costă în jur de 4,39 lei.

Unde găsim cea mai ieftină benzină şi cea mai ieftină motorină din România

Pentru că preţurile la benzină şi la motorină au explodat, după izbucnirea războiului din Orientul Mijlociu, este clar că un număr tot mai mare de români caută să-şi alimenteze maşinile cu carburanţi la un cost cât mai mic.

Pentru 12 mai trebuie precizat că cele mai mici preţuri la carburanţi le găsim în judeţele Mureş şi Dâmboviţa, unde există companii care comercializează litrul de benzină cu 8,95 lei şi litrul de motorină cu 9,53 lei.

La nivel de mari oraşe remarcăm că există companii din Cluj Napoca care vând litrul de benzină cu 9,09 lei şi litrul de motorină cu 9,53 lei.

