Care sunt preţurile la carburanţi pe 14 ianuarie. Au crescut cu până la 5 bani pe litru
Românii care vor să-şi alimenteze maşina cu combustibil trebuie să ştie că miercuri, 14 ianuarie 2026, preţurile la carburanţi sunt în creştere, faţă de cele afişate în ziua precedentă.
Concret, conform specialiştilor, vorbim despre o creştere a preţurilor cu până la cinci bani pe litru, în special în ceea ce priveşte motorină premium, un litru de motorină premium ajungând să coste între 8,2 şi 8,46 lei.
De asemenea, un litru de benzină standard a ajuns să coste între 7,6 şi 7,73 lei, un litru de benzină premium a ajuns să coste între 8,19 şi 8,45 lei, iar un litru de motorină standard a ajuns să coste între 7,81 şi 7,91 lei.
Nu în ultimul rând trebuie precizat că preţul pentru un litru de GPL se menţine constant undeva în intervalul 3,9-3,97 lei.
