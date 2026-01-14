Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Care sunt preţurile la carburanţi pe 14 ianuarie. Au crescut cu până la 5 bani pe litru

Românii care vor să-şi alimenteze maşina cu combustibil trebuie să ştie că miercuri, 14 ianuarie 2026, preţurile la carburanţi sunt în creştere, faţă de cele afişate în ziua precedentă.

de Redactia Observator

la 14.01.2026 , 09:07
Preţurile la carburanţi sunt în creştere, faţă de cele afişate în ziua precedentă Preţurile la carburanţi sunt în creştere, faţă de cele afişate în ziua precedentă - Profimedia

Concret, conform specialiştilor, vorbim despre o creştere a preţurilor cu până la cinci bani pe litru, în special în ceea ce priveşte motorină premium, un litru de motorină premium ajungând să coste între 8,2 şi 8,46 lei.

De asemenea, un litru de benzină standard a ajuns să coste între 7,6 şi 7,73 lei, un litru de benzină premium a ajuns să coste între 8,19 şi 8,45 lei, iar un litru de motorină standard a ajuns să coste între 7,81 şi 7,91 lei.

Nu în ultimul rând trebuie precizat că preţul pentru un litru de GPL se menţine constant undeva în intervalul 3,9-3,97 lei.

Articolul continuă după reclamă
Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

benzina standard benzina premium motorina standard motorina premium gpl
Înapoi la Homepage
Văduva bărbatului ucis de Mario Iorgulescu a ajuns să aibă acum o avere de un milion de euro. Cum a fost posibil
Văduva bărbatului ucis de Mario Iorgulescu a ajuns să aibă acum o avere de un milion de euro. Cum a fost posibil
Imagini incendiare cu Rihanna în lenjerie intimă. Cum arată vedeta după al 3-lea copil
Imagini incendiare cu Rihanna în lenjerie intimă. Cum arată vedeta după al 3-lea copil
„Așteptăm să murim ca la Rahova?” Bucureșteni disperați că trebuie să stea în frig în case, pe timp geros. Cum supraviețuiesc fără căldură două femei din sectorul 4
„Așteptăm să murim ca la Rahova?” Bucureșteni disperați că trebuie să stea în frig în case, pe timp geros. Cum supraviețuiesc fără căldură două femei din sectorul 4
Cum se trăiește în cel mai geros oraș din lume, unde - 40 de grade este temperatura normală. O femeie arată ce face când iese din casă
Cum se trăiește în cel mai geros oraș din lume, unde - 40 de grade este temperatura normală. O femeie arată ce face când iese din casă
Panică într-un avion! Pasagerii au auzit zgomote și țipete din compartimentul de cală: ”Nu am mai pățit așa ceva în viața mea”
Panică într-un avion! Pasagerii au auzit zgomote și țipete din compartimentul de cală: ”Nu am mai pățit așa ceva în viața mea”
Comentarii


Întrebarea zilei
Obişnuiţi să donaţi sânge?
Observator » Ştiri economice » Care sunt preţurile la carburanţi pe 14 ianuarie. Au crescut cu până la 5 bani pe litru