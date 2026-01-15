Care sunt preţurile la carburanţi pe 15 ianuarie. Au crescut cu 4 bani pe litru
Românii care vor să-şi alimenteze maşina cu combustibil trebuie să ştie că joi, 15 ianuarie 2026, preţurile la carburanţi sunt în creştere, faţă de cele afişate în ziua precedentă.
Concret, conform specialiştilor, vorbim despre o creştere a preţurilor cu patru bani pe litru, indiferent că vorbim despre benzină sau motorină.
Asta înseamnă că un litru de benzină standard a ajuns să coste între 7,6 şi 7,77 lei, un litru de benzină premium a ajuns să coste între 8,19 şi 8,49 lei, un litru de motorină standard a ajuns să coste între 7,81 şi 7,95 lei, iar un litru de motorină premium a ajuns să coste între 8,2 şi 8,5 lei.
Nu în ultimul rând trebuie precizat că preţul pentru un litru de GPL continuă să se menţină constant undeva în intervalul 3,9-3,97 lei.
