Care sunt preţurile la carburanţi pe 15 ianuarie. Au crescut cu 4 bani pe litru

Românii care vor să-şi alimenteze maşina cu combustibil trebuie să ştie că joi, 15 ianuarie 2026, preţurile la carburanţi sunt în creştere, faţă de cele afişate în ziua precedentă.

de Redactia Observator

la 15.01.2026 , 12:15
Preţurile la carburanţi sunt în creştere, faţă de cele afişate în ziua precedentă - Profimedia

Concret, conform specialiştilor, vorbim despre o creştere a preţurilor cu patru bani pe litru, indiferent că vorbim despre benzină sau motorină.

Asta înseamnă că un litru de benzină standard a ajuns să coste între 7,6 şi 7,77 lei, un litru de benzină premium a ajuns să coste între 8,19 şi 8,49 lei, un litru de motorină standard a ajuns să coste între 7,81 şi 7,95 lei, iar un litru de motorină premium a ajuns să coste între 8,2 şi 8,5 lei.

Nu în ultimul rând trebuie precizat că preţul pentru un litru de GPL continuă să se menţină constant undeva în intervalul 3,9-3,97 lei.

benzina standard benzina premium motorina standard motorina premium gpl
