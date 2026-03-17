Care sunt preţurile la carburanţi pe 17 martie. Au crescut cu până la 20 de bani pe litru

Românii care vor să-şi alimenteze maşina cu combustibil trebuie să ştie că marţi, 17 martie 2026, preţurile la carburanţi sunt în creştere, faţă de cele afişate în ziua precedentă.

Preţurile la carburanţi sunt în creştere, faţă de cele afişate în ziua precedentă

Concret, conform specialiştilor, înregistrăm o creştere a preţurilor la carburanţi cu până la 20 de bani de litru, indiferent că vorbim despre benzină sau motorină.

De exemplu, preţul pentru un litru de motorină premium a crescut cu 20 de bani, iar asta înseamnă că un litru de motorină premium a ajuns să coste între 9,33 şi 9,8 lei. De asemenea, un litru de motorină standard a crescut cu 19 bani, astfel că litrul de motorină standard a ajuns să coste între 8,97 şi 9,24 lei.

Preţul pentru un litru de benzină standard a crescut cu 13 bani, iar preţul pentru un litru de benzină premium a crescut cu 15 bani. Asta înseamnă că un litru de benzină standard a ajuns să coste între 8,45 şi 8,73 lei, iar un litru de benzină premium a ajuns să coste între 9,15 şi 9,47 lei.

Preţul pentru un litru de GPL se menţine constant, un litru de GPL costând undeva la 3,98-3,99 lei.

Unde găsim cea mai ieftină benzină şi cea mai ieftină motorină din România

Pentru că preţurile la benzină şi la motorină au explodat, după izbucnirea războiului din Orientul Mijlociu, este clar că un număr tot mai mare de români caută să-şi alimenteze maşinile cu carburanţi la un cost cât mai mic.

Pentru 17 martie, cele mai mici preţuri la benzină şi motorină le înregistrăm în judeţul Mureş, 8,29 lei pentru un litru de benzină şi 8,73 lei pentru un litru de motorină, şi în judeţul Constanţa, 8,36 lei pentru un litru de benzină şi 8,81 lei pentru un litru de motorină.

La nivel de mari oraşe, există companii din Bucureşti care vând litrul de benzină cu 8,45 lei şi există companii din Cluj Napoca ce vând litrul de motorină cu 8,85 lei.

