Care sunt preţurile la carburanţi pe 18 martie. Au crescut cu până la 30 de bani pe litru

Românii care vor să-şi alimenteze maşina cu combustibil trebuie să ştie că miercuri, 18 martie 2026, preţurile la carburanţi sunt în creştere, faţă de cele afişate în ziua precedentă.

Concret, conform specialiştilor, vorbim despre o creştere a preţurilor cu până la 30 de bani pe litru. De exemplu, preţul pentru un litru de motorină premium a crescut cu 30 de bani, astfel că litrul de motorină premium a ajuns să coste între 9,63 şi 9,95 lei.

Preţul pentru un litru de motorină standard a crescut cu 28 de bani, astfel că litrul de motorină standard a ajuns să coste între 9,25 şi 9,39 lei.

Preţul pentru un litru de benzină standard a crescut cu 20 de bani, astfel că litrul de benzină standard a ajuns să coste între 8,65 şi 8,82 lei.

Preţul pentru un litru de benzină premium a crescut cu 13 bani, astfel că litrul de benzină premium a ajuns să coste între 9,28 şi 9,55 lei.

Nu în ultimul rând trebuie precizat că şi preţul pentru un litru de GPL este în creştere, astfel că cele mai multe dintre companii au ajuns să comercializeze litrul de GPL cu peste 4 lei.

Unde găsim cea mai ieftină benzină şi cea mai ieftină motorină din România

Pentru că preţurile la benzină şi la motorină au explodat, după izbucnirea războiului din Orientul Mijlociu, este clar că un număr tot mai mare de români caută să-şi alimenteze maşinile cu carburanţi la un cost cât mai mic.

Pentru 18 martie, cele mai mici preţuri la benzină şi motorină le înregistrăm în judeţul Dâmboviţa, 8,58 lei pentru un litru de benzină şi 9,07 lei pentru un litru de motorină, şi în judeţul Constanţa, 8,58 lei pentru un litru de benzină şi 9,08 lei pentru un litru de motorină.

La nivel de mari oraşe, există companii din Cluj Napoca şi Timişoara care vând litrul de benzină cu 8,64 lei şi litrul de motorină cu 9,17 lei.

