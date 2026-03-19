Care sunt preţurile la carburanţi pe 19 martie. Au crescut cu până la 16 bani pe litru

Românii care vor să-şi alimenteze maşina cu combustibil trebuie să ştie că joi, 19 martie 2026, preţurile la carburanţi sunt în creştere, faţă de cele afişate în ziua precedentă.

Preţurile la carburanţi sunt în creştere, faţă de cele afişate în ziua precedentă - Profimedia

Concret, conform specialiştilor, înregistrăm o creştere a preţurilor cu până la 16 bani pe litru, în special în ceea ce priveşte motorină.

Litrul de motorină s-a scumpit cu 15-16 bani, astfel că un litru de motorină standard a ajuns să coste între 9,31 şi 9,54 lei, iar un litru de motorină premium a ajuns să coste între 9,79 şi 10,1 lei.

De asemenea, litrul de benzină s-a scumpit cu 10 bani, astfel că un litru de benzină standard a ajuns să coste între 8,74 şi 8,92 lei, iar un litru de benzină premium a ajuns să coste între 9,38 şi 9,65 lei.

Articolul continuă după reclamă

Nu în ultimul rând trebuie precizat că există tot mai multe companii care comercializează litrul de GPL cu peste 4 lei.

Unde găsim cea mai ieftină benzină şi cea mai ieftină motorină din România

Pentru că preţurile la benzină şi la motorină au explodat, după izbucnirea războiului din Orientul Mijlociu, este clar că un număr tot mai mare de români caută să-şi alimenteze maşinile cu carburanţi la un cost cât mai mic.

Pentru 19 martie, cele mai mici preţuri la benzină şi motorină le înregistrăm în judeţul Bacău, 8,63 lei pentru un litru de benzină şi 9,19 lei pentru un litru de motorină, şi în judeţul Dâmboviţa, 8,64 lei pentru un litru de benzină şi 9,23 lei pentru un litru de motorină.

La nivel de mari oraşe, există companii din Cluj Napoca care vând litrul de benzină cu 8,64 lei şi există companii din Constanţa care vând litrul de motorină cu 9,23 lei.

Întrebarea zilei V-aţi face asigurare pentru pierderea locului de muncă? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰