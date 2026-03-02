Șeful Statului Major al IDF, Eyal Zamir, a anunțat lansarea unei campanii militare ofensive împotriva grupării Hezbollah, care ar putea dura mai multe zile. Anunțul venit din partea armatei israeliene vine după ce Hezbollah a lansat o serie de atacuri, iar Israel a ripostat.

Israel se îndreaptă şi împotriva Hezbollah: "Nu suntem doar în defensivă, acum trecem la atac" - Profimedia

"Am început o campanie ofensivă împotriva Hezbollah. Nu suntem doar în defensivă, acum trecem la atac. Trebuie să ne pregătim pentru câteva zile de luptă, multe. Avem nevoie de o pregătire defensivă puternică și de o pregătire ofensivă continuă, în valuri", a declarat Eyal Zamir, șeful Statului Major al Forțelor Armate Israeliene, citat de The Times of Israel.

În noaptea de duminică spre luni, gruparea militantă libaneză și IDF s-au atacat reciproc. Primele atacuri au fost lansate de Hezbollah care a anunțat că operațiunea este "un răspuns la uciderea liderului suprem iranian, Ali Khamenei".

Operațiunea a vizat o bază militară din apropierea orașului Haifa.

Articolul continuă după reclamă

Ca ripostă, armata israeliană a desfășurat mai multe valuri de lovituri aeriene asupra unor obiective ale Hezbollah din Beirut și din sudul Libanului.

În urma atacurilor israeliene, ministerul libanez al Sănătății a anunțat că cel puțin 31 de persoane și-au pierdut viața și alte 149 au fost rănite, bilanțul fiind unul provizoriu, notează Al Jazeera.

Simona Moloiu Like

Întrebarea zilei Credeţi că războiul din Orientul Mijlociu se va extinde? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰