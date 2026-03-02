Antena Meniu Search
Israel se îndreaptă şi împotriva Hezbollah: "Nu suntem doar în defensivă, acum trecem la atac"

Șeful Statului Major al IDF, Eyal Zamir, a anunțat lansarea unei campanii militare ofensive împotriva grupării Hezbollah, care ar putea dura mai multe zile. Anunțul venit din partea armatei israeliene vine după ce Hezbollah a lansat o serie de atacuri, iar Israel a ripostat.

de Simona Moloiu

la 02.03.2026 , 09:40
"Am început o campanie ofensivă împotriva Hezbollah. Nu suntem doar în defensivă, acum trecem la atac. Trebuie să ne pregătim pentru câteva zile de luptă, multe. Avem nevoie de o pregătire defensivă puternică și de o pregătire ofensivă continuă, în valuri", a declarat Eyal Zamir, șeful Statului Major al Forțelor Armate Israeliene, citat de The Times of Israel.

În noaptea de duminică spre luni, gruparea militantă libaneză și IDF s-au atacat reciproc. Primele atacuri au fost lansate de Hezbollah care a anunțat că operațiunea este "un răspuns la uciderea liderului suprem iranian, Ali Khamenei".

Operațiunea a vizat o bază militară din apropierea orașului Haifa.

Ca ripostă, armata israeliană a desfășurat mai multe valuri de lovituri aeriene asupra unor obiective ale Hezbollah din Beirut și din sudul Libanului.

În urma atacurilor israeliene, ministerul libanez al Sănătății a anunțat că cel puțin 31 de persoane și-au pierdut viața și alte 149 au fost rănite, bilanțul fiind unul provizoriu, notează Al Jazeera.

