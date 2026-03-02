Antena Meniu Search
Clasament WTA, 2 martie 2026: Retrogradări pentru sportivele românce din TOP 100 mondial 

Reprezentanţii WTA au dat publicităţii luni, 2 martie 2026, noul clasament al celor mai bune jucătoare de tenis din lume, iar cifrele arată că sportivele din România sunt pe minus, faţă de clasamentul de săptămâna trecută.

de Cristi Ioniţă

la 02.03.2026 , 09:20
Jaqueline Cristian rămâne cea mai bine cotată jucătoare a României, dar ea a pierdut două poziţii şi a retrogradat până pe locul 35 mondial, cu 1.367 puncte.

Sorana Cîrstea a retrogradat trei locuri, ajungând până pe locul 38 mondial, 1.344 puncte, iar Elena Gabriela Ruse a pierdut şi ea două poziţii, ajungând pe locul 74 mondial, cu 892 puncte.

La nivel înalt nu s-au înregistrat schimbări de ierarhie, astfel că Aryna Sabalenaka, din Belarus, continuă să controleze cu autoritate ostilităţile.

TOP 10 WTA arată astfel: 1. Aryna Sabalenka (Belarus) - 10.675 puncte, 2. Iga Swiatek (Polonia) - 7.588 puncte, 3. Elena Rybakina (Kazahstan) - 7.253 puncte, 4. Coco Gauff (Statele Unite ale Americii) - 6.803 puncte, 5. Jessica Pegula (Statele Unite ale Americii) - 6.583 puncte, 6. Amanda Anisimova (Statele Unite ale Americii) - 6.070 puncte, 7. Jasmine Paolini (Italia) - 4.232 puncte, 8. Mirra Andreeva (Rusia) - 4.001 puncte, 9. Elina Svitolina (Ucraina) - 3.845 puncte, 10. Victoria Mboko (Canada) - 3.211 puncte.

Cristi Ioniţă
Cristi Ioniţă Like

Născut în '82, îndrăgostit de sport din '83, Cristi Ioniţă a început să lucreze în presă încă din clasa a X-a, când scria ştiri din sport pentru Uniplus Radio.

