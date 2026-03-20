Care sunt preţurile la carburanţi pe 20 martie. Au crescut cu până la 19 bani pe litru

Românii care vor să-şi alimenteze maşina cu combustibil trebuie să ştie că vineri, 20 martie 2026, preţurile la carburanţi sunt în creştere, faţă de cele afişate în ziua precedentă.

Concret, conform specialiştilor, vorbim despre o creştere a preţurilor la benzină cu 15 bani pe litru şi o creştere a preţurilor la motorină cu 19 bani pe litru.

Asta înseamnă, de exemplu, că un litru de benzină standard a ajuns să coste între 8,86 şi 9,07 lei, iar un litru de benzină premium a ajuns să coste între 9,53 şi 9,8 lei. De asemenea, un litru de motorină standard a ajuns să coste între 9,46 şi 9,73 lei, iar un litru de motorină premium a ajuns să coste între 9,98 şi 10,29 lei.

Nu în ultimul rând trebuie precizat că un litru de GPL a ajuns să coste 4,04 lei.

Unde găsim cea mai ieftină benzină şi cea mai ieftină motorină din România

Pentru că preţurile la benzină şi la motorină au explodat, după izbucnirea războiului din Orientul Mijlociu, este clar că un număr tot mai mare de români caută să-şi alimenteze maşinile cu carburanţi la un cost cât mai mic.

Pentru 20 martie, cele mai mici preţuri la benzină şi motorină le înregistrăm în judeţul Cluj, 8,64 lei pentru un litru de benzină şi 9,25 lei pentru un litru de motorină, şi în judeţul Bacău, 8,73 lei pentru un litru de benzină şi 9,34 lei pentru un litru de motorină.

La nivel de mari oraşe, există companii din Cluj Napoca care vând litrul de benzină cu 8,64 lei şi litrul de motorină cu 9,25 lei.

