Inter, cu un Chivu magistral, se califică în finala Cupei Italiei: "Sunt Cristian, nu Jose"

Internazionale Milano, echipa antrenată de românul Cristian Chivu, s-a calificat, marţi seara, în finala Cupei Italiei, după ce a trecut, cu 3-2, în returul cu Como din semifinale.

După 0-0 în deplasare, Inter pornea drept mare favorită în manşa a doua, dar Como a avut un început bun de meci şi a redus Giuseppe Meazza la tăcere în minutul 32, când Baturina a deschis scorul.

Mai mult, Como a făcut 2-0 imediat după pauză, când Lucas Da Cunha a mărit avantajul oaspeţilor, dar o mutare de geniu a lui Cristi Chivu a întors soarta partidei şi chiar a calificării.

Tehnicianul român l-a aruncat în luptă, în minutul 60, pe Petăr Sucic, iar croatul de numai 22 de ani avea să devină eroul gazdelor. Sucic a pasat decisiv la golurile lui Calhanoglu din minutele 69 şi 86 şi a marcat golul de 3-2, golul calificării lui Inter, în minutul 89, declanşând nebunia între cei peste 70.000 de susţinători ai lui Inter.

La finalul partidei, Cristi Chivu şi-a dat şi el frâu liber emoţiilor şi chiar i-a avertizat pe jurnaliştii italieni să nu-l mai compare cu legendarul portughez Jose Mourinho, "pentru că eu sunt Cristian, nu Jose. Mie nu-mi plac etichetele. Pun pasiune şi suflet la echipele pe care le antrenez. Încerc să fac tot ce îmi stă în putință cu acești băieți și să obținem rezultatele propuse, iar numai nebunii de la Inter puteau reveni de două ori, în 10 zile, cu Como". Chivu a făcut trimitere la meciul din campionat, disputat pe 12 aprilie, pe terenul lui Como, când Inter s-a impus, scor 4-3, la capătul unui meci în care gazdele au avut 2-0 înainte de pauză, dar nu au reuşit să ţină de rezultat.

În ultimul act al competiţiei, pe 13 mai, la Roma, pe Olimpico, Internazionale Milano va da piept cu învingătoarea dintre Atalanta Bergamo şi Lazio Roma. În tur, la Roma, a fost 2-2, iar returul de la Bergamo se joacă miercuri, 22 aprilie, de la ora 22.00.

