Care sunt preţurile la carburanţi pe 23 martie. Au crescut cu până la 37 de bani pe litru

Românii care vor să-şi alimenteze maşina cu combustibil trebuie să ştie că luni, 23 martie 2026, preţurile la carburanţi sunt în creştere, faţă de cele afişate la sfârşitul săptămânii trecute.

Concret, conform specialiştilor, înregistrăm o creştere a preţurilor la carburanţi cu până la 37 de bani pe litru.

De exemplu, preţul pentru un litru de motorină standard a crescut cu 37 de bani, astfel că un litru de motorină standard a ajuns să coste între 9,83 şi 9,99 lei.

Preţurile la benzină standard şi motorină premium au crescut cu 27 de bani pe litru. Un litru de benzină standard a ajuns să coste între 9,13 şi 9,26 lei, iar un litru de motorină premium a ajuns să coste între 10,25 şi 10,54 lei.

Preţul la benzină premium a crescut cu 19 bani pe litru, astfel că un litru de benzină premium a ajuns să coste între 9,72 şi 9,99 lei.

De asemenea, şi preţul pentru un litru de GPL este în creştere, astfel că cele mai multe dintre companii au ajuns să comercializeze litrul de GPL cu 4,1 lei.

Unde găsim cea mai ieftină benzină şi cea mai ieftină motorină din România

Pentru că preţurile la benzină şi la motorină au explodat, după izbucnirea războiului din Orientul Mijlociu, este clar că un număr tot mai mare de români caută să-şi alimenteze maşinile cu carburanţi la un cost cât mai mic.

Pentru 23 martie, cele mai mici preţuri la benzină şi motorină le înregistrăm în judeţul Dâmboviţa, 8,76 lei pentru un litru de benzină şi 9,35 lei pentru un litru de motorină, şi în judeţul Bistriţa-Năsăud, 8,93 lei pentru un litru de benzină şi 9,59 lei pentru un litru de motorină.

La nivel de mari oraşe, există companii din Iaşi care vând litrul de benzină cu 9,09 lei şi litrul de motorină cu 9,8 lei.

