Care sunt preţurile la carburanţi pe 24 martie. Preţul la motorină standard a crescut cu 23 de bani pe litru

Românii care vor să-şi alimenteze maşina cu combustibil trebuie să ştie că marţi, 24 martie 2026, preţurile la motorină sunt în creştere, faţă de cele afişate în ziua precedentă.

Concret, conform specialiştilor, preţul la motorină standard a crescut cu 23 de bani pe litru, astfel că un litru de motorină standard a ajuns să coste între 9,83 şi 10,22 lei.

De asemenea, preţul la motorină premium a crescut cu cinci bani pe litru, astfel că un litru de motorină premium a ajuns să coste între 10,25 şi 10,59 lei.

Pe de altă parte, preţurile la benzină şi GPL sunt în staţionare, faţă de ziua precedentă. Asta înseamnă că un litru de benzină standard continuă să coste între 9,13 şi 9,26 lei, un litru de benzină premium continuă să coste între 9,72 şi 9,99 lei, iar un litru de GPL continuă să coste în jur de 4,1 lei.

Articolul continuă după reclamă

Unde găsim cea mai ieftină benzină şi cea mai ieftină motorină din România

Pentru că preţurile la benzină şi la motorină au explodat, după izbucnirea războiului din Orientul Mijlociu, este clar că un număr tot mai mare de români caută să-şi alimenteze maşinile cu carburanţi la un cost cât mai mic.

Pentru 24 martie, cele mai mici preţuri la benzină şi motorină le înregistrăm în judeţul Bistriţa-Năsăud, 8,93 lei pentru un litru de benzină şi 9,59 lei pentru un litru de motorină, şi în judeţul Mureş, 8,95 lei pentru un litru de benzină şi 9,59 lei pentru un litru de motorină.

La nivel de mari oraşe, există companii din Iaşi care vând litrul de benzină cu 9,09 lei şi există companii din Bucureşti şi Constanţa care vând litrul de motorină cu 9,81 lei.

Întrebarea zilei V-aţi schimbat planurile de vacanţă din cauza tensiunilor internaţionale/economice? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰