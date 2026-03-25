Care sunt preţurile la carburanţi pe 25 martie. Au crescut cu până la 20 de bani pe litru

Românii care vor să-şi alimenteze maşina cu combustibil trebuie să ştie că miercuri, 25 martie 2026, preţurile la carburanţi sunt în creştere, faţă de cele afişate în ziua precedentă.

Concret, conform specialiştilor, cea mai mare creştere de preţuri o înregistrăm la motorină premium, unde preţul pentru un litru de motorină premium a crescut cu 20 de bani. Asta înseamnă că un litru de motorină premium a ajuns să coste între 10,45 şi 10,73 lei.

De asemenea, preţul pentru un litru de benzină standard a crescut cu 15 bani, astfel că un litru de benzină standard a ajuns să coste între 9,14 şi 9,41 lei.

Preţul pentru un litru de benzină premium a crescut tot cu 15 bani, astfel că un litru de benzină premium a ajuns să coste între 9,84 şi 10,14 lei, în timp ce preţul pentru un litru de motorină standard a crescut cu "numai" şase bani, astfel că un litru de motorină standard a ajuns să coste între 9,89 şi 10,22 lei.

Articolul continuă după reclamă

Nu în ultimul rând trebuie precizat că preţul pentru un litru de GPL se menţine constant, undeva în jurul valorii de 4,1 lei.

Unde găsim cea mai ieftină benzină şi cea mai ieftină motorină din România

Pentru că preţurile la benzină şi la motorină au explodat, după izbucnirea războiului din Orientul Mijlociu, este clar că un număr tot mai mare de români caută să-şi alimenteze maşinile cu carburanţi la un cost cât mai mic.

Pentru 25 martie, cele mai mici preţuri la benzină şi motorină le înregistrăm în judeţul Arad, 9,03 lei pentru un litru de benzină şi 9,73 lei pentru un litru de motorină, şi în judeţul Bacău, 9,07 lei pentru un litru de benzină şi 9,77 lei pentru un litru de motorină.

La nivel de mari oraşe, există companii din Iaşi care vând litrul de benzină cu 9,09 lei şi există companii din Constanţa care vând litrul de motorină cu 9,81 lei.

pret benzina pret motorina pret gpl pret carburanti
Înapoi la Homepage
Comentarii


Întrebarea zilei
Reuşiţi să ţineţi postul Paştelui integral?
Observator » Ştiri economice » Care sunt preţurile la carburanţi pe 25 martie. Au crescut cu până la 20 de bani pe litru
App Gallery App Store Google Play
Acest site este creat si administrat de Digital Antena Group. Toate drepturile rezervate.