Care sunt preţurile la carburanţi pe 27 martie. Preţul la motorină standard a crescut cu 13 bani pe litru

Românii care vor să-şi alimenteze maşina cu combustibil trebuie să ştie că vineri, 27 martie 2026, preţurile la carburanţi sunt în creştere, faţă de cele afişate în ziua precedentă.

Preţurile la carburanţi sunt în creştere, faţă de cele afişate în ziua precedentă

Concret, conform specialiştilor, cea mai mare creştere o înregistrăm la motorină standard. Preţul pentru un litru de motorină standard a crescut cu 13 bani, astfel că un litru de motorină standard a ajuns să coste între 10,12 şi 10,26 lei.

De asemenea, preţul pentru un litru de benzină standard a crescut cu şase bani pe litru, astfel că un litru de benzină standard a ajuns să coste între 9,26 şi 9,43 lei.

În schimb, preţurile la benzină premium, motorină premium şi GPL au rămas aproximativ asemănătoare cu cele afişate în ziua precedentă. Asta înseamnă că un litru de benzină premium costă între 9,87 şi 10,15 lei, un litru de motorină premium costă între 10,54 şi 10,84 lei, iar un litru de GPL costă în jur de 4,1 lei.

Unde găsim cea mai ieftină benzină şi cea mai ieftină motorină din România

Pentru că preţurile la benzină şi la motorină au explodat, după izbucnirea războiului din Orientul Mijlociu, este clar că un număr tot mai mare de români caută să-şi alimenteze maşinile cu carburanţi la un cost cât mai mic.

Pentru 27 martie, cele mai mici preţuri la benzină şi motorină le înregistrăm în judeţul Mureş, 9,13 lei pentru un litru de benzină şi 9,99 lei pentru un litru de motorină, şi în judeţul Bacău, 9,19 lei pentru un litru de benzină şi 10,06 lei pentru un litru de motorină.

La nivel de mari oraşe, există companii din Bucureşti care vând litrul de benzină cu 9,19 lei şi există companii din Cluj care vând litrul de motorină cu 9,99 lei.

pret benzina pret motorina pret gpl pret carburanti
