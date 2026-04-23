Care sunt preţurile la carburanţi pe 23 aprilie. Au crescut cu 10 bani pe litru

Românii care vor să-şi alimenteze maşina cu combustibil trebuie să ştie că joi, 23 aprilie 2026, preţurile la carburanţi sunt în creştere, faţă de cele afişate în ziua precedentă.

Preţurile la carburanţi sunt în creştere, faţă de cele afişate în ziua precedentă - Profimedia

Concret, conform specialiştilor, vorbim despre o creştere a preţurilor cu circa 10 bani pe litru. Asta înseamnă că un litru de benzină standard a ajuns să coste între 8,07 şi 8,43 lei, un litru de benzină premium a ajuns să coste între 8,55 şi 9,06 lei, iar un litru de motorină premium a ajuns să coste între 9,1 şi 9,79 lei.

Preţurile la motorină standard au rămas nemodificate, astfel că un litru de motorină standard continuă să coste între 8,33 şi 8,99 lei, în timp ce preţul pentru un litru de GPL se menţine constant undeva în jurul valorii de 4,27 lei.

Unde găsim cea mai ieftină benzină şi cea mai ieftină motorină din România

Articolul continuă după reclamă

Pentru că preţurile la benzină şi la motorină au explodat, după izbucnirea războiului din Orientul Mijlociu, este clar că un număr tot mai mare de români caută să-şi alimenteze maşinile cu carburanţi la un cost cât mai mic.

Pentru 23 aprilie trebuie precizat că cele mai mici preţuri la carburanţi le găsim în judeţul Mureş, unde există companii care comercializează litrul de benzină cu 8,06 lei şi litrul de motorină cu 8,33 lei.

La nivel de mari oraşe, există companii din Cluj Napoca, Bucureşti, Iaşi, Timişoara şi Constanţa ce vând, de asemenea, litrul de benzină cu 8,07 lei şi litrul de motorină cu 8,33 lei.

Întrebarea zilei Sunteţi de acord cu interzicerea fumatului pe plajă? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰