Care sunt preţurile la carburanţi pe 30 martie. Preţul la motorină a crescut cu până la 17 bani pe litru

Românii care vor să-şi alimenteze maşina cu combustibil trebuie să ştie că luni, 30 martie 2026, preţurile la carburanţi sunt în creştere, faţă de cele afişate la sfârşitul săptămânii trecute.

Preţurile la carburanţi sunt în creştere, faţă de cele afişate la sfârşitul săptămânii trecute - Profimedia

Cele mai mari creşteri de preţuri la înregistrăm la motorină. Preţul pentru un litru de motorină standard a crescut cu până la 17 bani, iar preţul pentru un litru de motorină premium a crescut cu până la 15 bani.

Asta înseamnă că un litru de motorină standard a ajuns să coste între 10,27 şi 10,43 lei, iar un litru de motorină premium a ajuns să coste între 10,67 şi 10,99 lei.

În schimb, preţul pentru un litru de benzină a crescut cu doar cel mult patru bani. Un litru de benzină standard a ajuns să coste între 9,28 şi 9,45 lei, iar un litru de motorină premium a ajuns să coste între 9,87 şi 10,19 lei.

Preţul pentru un litru de GPL se menţine constant undeva în jurul valorii de 4,1 lei.

Unde găsim cea mai ieftină benzină şi cea mai ieftină motorină din România

Pentru că preţurile la benzină şi la motorină au explodat, după izbucnirea războiului din Orientul Mijlociu, este clar că un număr tot mai mare de români caută să-şi alimenteze maşinile cu carburanţi la un cost cât mai mic.

Pentru 30 martie, cele mai mici preţuri la benzină şi motorină le înregistrăm în judeţul Timiş, 9,19 lei pentru un litru de benzină şi 10,25 lei pentru un litru de motorină, şi în judeţul Ialomiţa, 9,2 lei pentru un litru de benzină şi 9,94 lei pentru un litru de motorină.

La nivel de mari oraşe, există companii din Timişoara şi Iaşi care vând litrul de benzină cu 9,26 lei şi există companii din Cluj care vând litrul de motorină cu 9,99 lei.

pret benzina pret motorina pret gpl pret carburanti
