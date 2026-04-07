Care sunt preţurile la carburanţi pe 7 aprilie. Sunt în creştere, faţă de cele afişate în ziua precedentă

Românii care vor să-şi alimenteze maşina cu combustibil trebuie să ştie că marţi, 7 aprilie 2026, preţurile la carburanţi sunt în creştere, faţă de cele afişate în ziua precedentă.

De exemplu, conform specialiştilor, un litru de benzină premium a ajuns să coste între 9,6 şi 9,93 lei, iar un litru de motorină premium a ajuns să coste între 10,7 şi 11,09 lei.

De asemenea, un litru de benzină standard costă între 9,12 şi 9,23 lei, iar un litru de motorină standard costă între 9,93 şi 10,28 lei.

Nu în ultimul rând trebuie precizat că şi preţul pentru un litru de GPL este în creştere, acesta ajungând să coste în jur de 4,2 lei.

Unde găsim cea mai ieftină benzină şi cea mai ieftină motorină din România

Pentru că preţurile la benzină şi la motorină au explodat, după izbucnirea războiului din Orientul Mijlociu, este clar că un număr tot mai mare de români caută să-şi alimenteze maşinile cu carburanţi la un cost cât mai mic.

Pentru 7 aprilie, cele mai mici preţuri la carburanţi le înregistrăm în judeţul Mureş, 8,92 lei pentru un litru de benzină şi 9,88 lei pentru un litru de motorină, şi în judeţul Arad, 8,99 lei pentru un litru de benzină şi 9,93 lei pentru un litru de motorină.

La nivel de mari oraşe, există companii din Cluj Napoca, Bucureşti, Iaşi, Timişoara şi Constanţa ce vând litrul de benzină cu 9,12 lei şi litrul de motorină cu 9,93 lei.

