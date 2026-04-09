Care sunt preţurile la carburanţi pe 9 aprilie. Au scăzut cu 20 de bani pe litru, faţă de ziua precedentă

Românii care vor să-şi alimenteze maşina cu combustibil trebuie să ştie că joi, 9 aprilie 2026, preţurile la carburanţi sunt în scădere, faţă de cele afişate în ziua precedentă.

Concret, conform specialiştilor, preţul pentru un litru de benzină standard a scăzut cu 18 bani, astfel că un litru de benzină standard a ajuns să coste între 8,94 şi 9,23 lei.

Tot cu 18 bani pe litru a scăzut şi preţul la benzină premium, astfel că un litru de benzină premium a ajuns să coste între 9,42 şi 9,89 lei.

Preţul pentru un litru de motorină standard a scăzut cu 20 de bani, astfel că un litru de motorină standard a ajuns să coste între 9,93 şi 10,08 lei.

Tot cu 20 de bani pe litru a scăzut şi preţul la motorină premium, astfel că un litru de motorină premium a ajuns să coste între 10,7 şi 10,89 lei.

Unde găsim cea mai ieftină benzină şi cea mai ieftină motorină din România

Pentru că preţurile la benzină şi la motorină au explodat, după izbucnirea războiului din Orientul Mijlociu, este clar că un număr tot mai mare de români caută să-şi alimenteze maşinile cu carburanţi la un cost cât mai mic.

Pentru 9 aprilie trebuie precizat că există, în mai multe judeţe din ţară, companii care comercializează litrul de benzină cu 8,94 lei şi litrul de motorină cu 9,93 lei.

La nivel de mari oraşe, există companii din Cluj Napoca, Bucureşti, Iaşi, Timişoara şi Constanţa ce vând litrul de benzină cu 8,94 lei şi litrul de motorină cu 9,93 lei.

