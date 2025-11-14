Antena Meniu Search
Care sunt preţurile la carburanţi vineri, 14 noiembrie. Preţul la GPL a crescut cu 2 bani pe litru

Românii care vor să-şi alimenteze maşina cu combustibil trebuie să ştie că vineri, 14 noiembrie 2025, preţul la GPL este în creştere, faţă de preţul afişat în ziua precedentă.

de Redactia Observator

la 14.11.2025 , 12:53
Preţul la GPL este în creştere, faţă de cel afişat în ziua precedentă - Profimedia

Concret, conform specialiştilor, preţul la GPL a crescut cu doi bani pe litru, faţă de preţul afişat în ziua precedentă, astfel că un litru de GPL a ajuns să coste între 3,43 şi 3,73 lei.

Pe de altă parte, preţurile la benzină standard, benzină premium, motorină standard şi motorină premium au rămas nemodificate, faţă de cele afişate în ziua precedentă.

Asta înseamnă că un litru de benzină standard continuă să coste între 7,53 şi 7,66 lei, un litru de benzină premium continuă să coste între 8,12 şi 8,38 lei, un litru de motorină standard continuă să coste între 7,95 şi 8,05 lei, iar un litru de motorină premium continuă să coste între 8,34 şi 8,6 lei.

