Care sunt preţurile la carburanţi miercuri, 12 noiembrie. Preţurile la benzină şi GPL au crescut cu 4 bani

Românii care vor să-şi alimenteze maşina cu combustibil trebuie să ştie că miercuri, 12 noiembrie 2025, preţurile la benzină şi la GPL sunt în creştere, faţă de cele afişate în ziua precedentă.

Preţurile la benzină şi GPL sunt în creştere, faţă de cele afişate în ziua precedentă - Profimedia

Concret, conform specialiştilor, vorbim despre o creştere a preţurilor la benzină şi la GPL cu patru bani pe litru. Asta înseamnă că un litru de benzină standard a ajuns să coste între 7,5 şi 7,66 lei, un litru de benzină premium a ajuns să coste între 8,12 şi 8,38 lei, iar un litru de GPL a ajuns să cote între 3,43 şi 3,71 lei.

Pe de altă parte, preţurile la motorină standard şi motorină premium au rămas nemodificate. Asta înseamnă că un litru de motorină standard continuă să coste între 7,95 şi 8,05 lei, iar un litru de motorină premium continuă să coste între 8,34 şi 8,6 lei.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Vi se pare corectă o pensie de minimum 17.500 lei pentru un judecător? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰