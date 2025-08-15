Antena Meniu Search
Care sunt preţurile la carburanţi vineri, 15 august 2025. Au scăzut cu 3 bani pe litru

Românii care vor să-şi alimenteze maşina cu benzină sau cu motorină trebuie să ştie că vineri, 15 august 2025, preţurile la carburanţi sunt în scădere, faţă de cele afişate în ziua precedentă.

de Redactia Observator

la 15.08.2025 , 08:52
Concret, conform specialiştilor, vorbim despre o scădere a preţurilor cu trei bani pe litru, indiferent că vorbim despre benzină sau motorină.

Asta înseamnă că un litru de benzină standard a ajuns să coste între 7,29 şi 7,46 lei, un litru de benzină premium a ajuns să coste între 7,93 şi 8,18 lei, un litru de motorină standard a ajuns să coste între 7,62 şi 7,74 lei, iar un litru de motorină premium a ajuns să coste între 7,98 şi 8,29.

Pe de altă parte trebuie precizat că preţul pentru un litru de GPL se menţine constant, undeva în intervalul 3,43-3,61 lei.

