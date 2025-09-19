Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Care sunt preţurile la carburanţi vineri, 19 septembrie 2025. Au rămas nemodificate, faţă de ziua precedentă

Românii care vor să-şi alimenteze maşina cu benzină sau cu motorină trebuie să ştie că vineri, 19 septembrie 2025, au rămas nemodificate faţă de cele afişate în ziua precedentă.

de Redactia Observator

la 19.09.2025 , 12:25
Preţurile la carburanţi au rămas nemodificate, faţă de cele afişate în ziua precedentă Preţurile la carburanţi au rămas nemodificate, faţă de cele afişate în ziua precedentă - Profimedia

Concret, conform specialiştilor, un litru de benzină standard continuă să coste între 7,49 şi 7,65 lei, iar un litru de benzină premium continuă să coste între 8,12 şi 8,37 lei.

De asemenea, un litru de motorină standard continuă să coste între 7,74 şi 7,85 lei, un litru de motorină premium continuă să coste între 8,1 şi 8,4 lei, iar un litru de GPL continuă să coste între 3,43 şi 3,59 lei.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

benzina standard benzina premium motorina standard motorina premium gpl
Înapoi la Homepage
Ce avere are acum milionarul român care merge cu metroul şi care în trecut repara televizoare
Ce avere are acum milionarul român care merge cu metroul şi care în trecut repara televizoare
Trebuia să pășească în fața altarului, dar s-a despărțit de logodnică.Cine este artistul care a luat decizia după 5 ani de relație
Trebuia să pășească în fața altarului, dar s-a despărțit de logodnică.Cine este artistul care a luat decizia după 5 ani de relație
Ambasada Rusiei, dată în judecată pentru imobilul de 1,4 milioane de euro pe care îl ocupă în București. Cum s-a ajuns în această situație
Ambasada Rusiei, dată în judecată pentru imobilul de 1,4 milioane de euro pe care îl ocupă în București. Cum s-a ajuns în această situație
Comentarii


Întrebarea zilei
Vă gândiţi să mai plănuiţi o vacanţă la mare în extrasezon?
Observator » Ştiri economice » Care sunt preţurile la carburanţi vineri, 19 septembrie 2025. Au rămas nemodificate, faţă de ziua precedentă