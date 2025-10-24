Casă şi 3.000 mp de teren la 25.000 de euro. Zona unde tinerii se mută la sat din cauza vieţii scumpe la oraş

O nouă tendință remodelează harta imobiliară a Aradului. Locuințele scumpe din municipiu au transformat satele în destinația perfectă a tinerilor. Atracția este dublă: prețuri în medie la jumătate și posibilitatea de a investi diferența de bani în spațiu mai mare, liniște și un confort sporit, punând sănătatea și calitatea vieții pe primul loc.

Tinerii care aleg să se mute la țară o fac, în primul rând, pentru că locuințele sunt mai ieftine, dar și pentru că, în ultimii ani, condițiile de trai și confort s-au schimbat în mediul rural. De la drumuri reabilitate, la rețele de apă și canal noi, dar și școli construite de la zero sau modernizate cu bani europeni. Consultanții imobiliari contactați de AGERPRES au declarat că interesul pentru sate a crescut constant în ultimii doi ani.

"Există acest trend în rândul cuplurilor de tineri. Majoritatea clienților noștri care caută case la țară au între 35 și 45 de ani. Motivul principal este legat de prețurile mult mai accesibile. O casă în mediul rural costă jumătate sau chiar mai puțin față de un apartament în municipiul Arad. Dacă este să vorbim despre ce se caută, majoritatea cererilor sunt pentru case care se încadrează într-un buget de 20.000 - 35.000 de euro, case mai vechi care pot fi reabilitate", a declarat consultantul imobiliar Cristian Trânc.

El spune că tinerii au descoperit că satele arată cu totul altfel față de acum un deceniu. "Mașină are mai toată lumea în ziua de azi, iar drumurile sunt destul de bune. Tinerii au descoperit că pot avea parte de un confort similar cu cel de la oraș și în sate", a spus Cristian Trânc.

Cine investeşte în casele de la sat

Printre clienții săi se numără români care lucrează în străinătate și care au vrut să investească într-o casă fie pentru că au de gând să revină în țară în următorii ani, fie pentru a avea casă de vacanță aici.

"Luna trecută, am vândut la Vărșand o casă unor tineri care au lucrat în SUA, la o companie foarte cunoscută pe plan internațional, iar acum vor să trăiască aici o viață mai sănătoasă, mai aproape de natură și să fie independenți din punct de vedere al facturilor la utilități, astfel că fac o investiție frumoasă în acest sat de la granița cu Ungaria. Interesant este că mulți români plecați în străinătate caută acum case în satele noastre. Aceștia nu țintesc neapărat zonele apropiate de municipiu, ci sate mai îndepărtate de aglomerația urbană. Cuplurile din Arad, în schimb, sunt interesate să fie mai aproape de oraș", a declarat Cristian Trânc.

În localitatea Țipari, o casă cu trei camere și anexe, construită în 1962, cu un teren de aproape 3.000 de metri pătrați, a fost listată la prețul de 25.000 de euro, iar la Vărșand, o casă cu cinci camere, anexe și un teren de peste 3.100 de metri pătrați a fost vândută recent cu 40.000 de euro.

Un alt consultant imobiliar, Cristian Sala, spune că o casă locuibilă mai aproape de municipiul Arad, la 15-20 de minute de mers cu mașina, costă 50.000-60.000 de euro, în timp ce imobilele aflate la distanță mai mare pot costa jumătate din această sumă.

"Pentru că sunt mult mai accesibile decât apartamentele din oraș, mulți tineri se îndreaptă spre sate, unde caută fie case mai vechi pe care le modernizează, fie terenuri pe care construiesc de la zero. Este un trend evident, mai ales în ultimul an. În oraș, un apartament la bloc costă 1.000-1.300 de euro/metrul pătrat util, dar la sate poți construi o casă, cu tot confortul de la oraș, cu 500 de euro/metrul pătrat util. Aici, în schimb, ai spații generoase, ai și grădină, care poate oferi un mediu de viață mai sănătos", a spus Cristian Sala.

El afirmă că mai ales familiile tinere care au copii și nevoie de spațiu mare caută casele la țară, în primul rând datorită prețurilor accesibile. Aceste familii preferă zonele apropiate de municipiu, pentru oferta educațională mai mare și pentru că există locuri de muncă diversificate. Casele din zonele mai izolate sunt cele mai ieftine, cum ar fi sate de pe Valea Mureșului, unde se vând cu o medie de 30.000 de euro, spune consultantul imobiliar Bogdan Holocan.

"În unele cazuri, aceste sate suferă la capitolul infrastructură și lipsa rețelei de gaz. Totuși, sunt clienți care caută astfel de zone, am acum persoane care îmi cer casă în mijlocul pădurii, și nu pentru vacanță, ci pentru a trăi acolo cu familia", a spus Bogdan Holocan.

Casele la țară sunt căutate, în general, pentru a fi folosite ca locuințe permanente, dar sunt și familii care vor să aibă un loc în care să se retragă la sfârșit de săptămână. "Ideea de a cumpăra o casă la țară a plecat de la nevoia de a elimina din stresul acumulat zi de zi. Nu vrem să renunțăm la locuința din oraș, ne dorim să avem un loc mai rustic în care să petrecem weekend-urile, o oază de liniște în care să ne încărcăm pozitiv pentru o nouă săptămână. Avem nevoie de conexiune cu natura, să ne bucurăm măcar două zile din șapte de această oază", spune Cristian Aconi, un antreprenor de 35 de ani.

El a fost încurajat de prieteni, care s-au mutat la sat de câțiva ani. "Au livezi, au grădină și își cultivă legumele pentru a se bucura de o alimentație cât mai sănătoasă. Asta îmi doresc și eu pentru familia mea", a spus bărbatul.

Comuna nevoită să construiască grădiniţe şi şcoli noi

Comuna Vladimirescu, care are cea mai mare creștere a populației în ultimii ani, a fost nevoită să construiască grădinițe și școli noi, sau să le modernizeze pe cele vechi. Comuna, lipită de orașul Arad, are 18.000 de locuitori, fiind cea mai mare unitate administrativ-teritorială din județ după municipiu. Cu adresa declarată în comună sunt în jur de 15.500 de locuitori, pentru că sute de familii care și-au cumpărat sau construit case în Vladimirescu și-au păstrat locuințele din Arad.

"Anual, în jur de 250 de persoane se mută cu acte în comuna noastră. Dacă comparăm ciclul electoral din 2020 cu cel din 2024, avem în plus 1.000 de votanți. Dar creșterea populației vine și cu provocări foarte mari, infrastructura rutieră trebuie îmbunătățită, pentru că traficul este mai intens, accesul în noile cartiere este dificil. De fapt, trei sferturi din populația comunei care este încadrată în muncă face naveta la Arad", a declarat primarul Mihai Mag.

O altă provocare a fost acoperirea necesarului de apă pentru că, odată cu apariția a sute de case noi, presiunea din rețea a scăzut semnificativ. Astfel, administrația locală a fost nevoită să mărească capacitatea rețelei. Populația în creștere aduce costuri mari la bugetul local, mai spune primarul din Vladimirescu.

"Ponderea impozitelor și taxelor încasate de la populație este de numai 35% în buget. Noi, din taxele încasate pe o stradă, nu acoperim nici costurile cu iluminatul. De aceea, o prioritate este să dezvoltăm activitatea economică, care generează veniturile cele mai mari la bugetul local", a declarat edilul, potrivit Agerpres.

Datele disponibile la Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Arad arată că, în acest an, a crescut numărul de tranzacții imobiliare în județ. Conform rapoartelor privind dinamica vânzărilor, în perioada ianuarie - septembrie 2024 au fost înregistrate 9.325 de vânzări de imobile, în timp ce, în aceeași perioadă a acestui an, au fost înregistrate 10.235 de tranzacții.

