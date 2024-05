Vezi și

În centrul Capitalei, un metru pătrat într-un imobil nou costă cel puţin 2.500 de euro. Aşa că visul de a sta "în buricul târgului" pare greu de împlinit. Alternativa este recondiţionarea unei vile vechi. Această clădire de patrimoniu, ridicată acum mai bine de un secol pe Calea Moşilor, este scoasă la vânzare cu mai puţin de 1.500 de euro pe metru pătrat.

Andreea Milea, reporter Observator: Această casă se întinde pe o suprafaţă de peste 600 mp si este scoasă la vânzare pentru suma de 950.000 de euro. Sunt deja 5 persoane interesate să o cumpere însă noul proprietar va trebui să investească cel puţin 250.000 de euro pentru a o recondiţiona.

La cât ajunge costul final pentru recondiţionare

Dacă socoteala de acasă se potriveşte cu cea din târg, costul final va ajunge la un 1.200.000 de euro, adică 2.000 de euro pe metru pătrat.

Monica Dudău, reprezentant platformă cu anunțuri imobiliare: E un potenţial foarte mare şi investiţional. Cumpărăm această proprietate cu un pret extraordinar de mic, mai investim in ea si putem să o revindem la un pret considerabil mai mare. Vedem că românii sunt mai dispuşi să vadă potenţialul în aceste proprietăţi de la an la an.

Specialiştii în vânzări estimează că vila poate valora până la două milioane de euro.

Daniel Dumitru Duţă, agent de vânzări: Imobilul este structurat pe 3 nivele. Avem 5 grupuri sanitare doar la demisol si demisolul poate fi locuit. Partea de parter este un parter de excepţie. Avem o înălţime a camerelor undeva la 4 metri iar salonul are 6 metri inălţime. Cu un arhitect bun şi cu avizele necesare se poate interveni asupra acestui imobil.

Alina Ştefan a pus ochii pe o casă din centrul Bucureştiului, din 1930. Are 150 de metri pătraţi construiţi, 400 de metri pătraţi de teren şi costă 360.000 de euro. A pregătit deja banii pentru reparaţii.

Alina Ştefan, cumpărător: Am alocat un buget între 70.000 şi 100.000 de euro iar pe parcurs, dacă va fi cazul să suplimentăm, voi apela la un credit de nevoi personale.

Bianca Elena Roca, agent imobiliar: Am avut clienţi care au plătit pentru un apartament în vilă aproximativ 90.000 de euro, au investit 50.000 de euro, ajungând la un preţ final de 140.000 de euro fără taxe şi au reuşit să vândă la 220.000 de euro.

În Bucureşti sunt scoase la vânzare peste 15.000 de imobile construite înainte de 1950. Cele mai multe au nevoie de renovări masive.

