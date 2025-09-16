Cât a ajuns să coste un metru cub de lemne. Românii se grăbesc să-şi facă provizii pentru sezonul rece

Pe măsură ce scăderile de temperatură se resimt din ce în ce mai mult, românii își fac provizii pentru sezonul rece. Iar lemnele de foc se numără printre cele mai căutate în această perioadă. De frica majorărilor de preț, mulți și-au făcut deja stocurile, iar cei care şi-au cumpărat din timp au prins prețuri cu până la 15% mai mici. Tot cu același procent a crescut și cererea, iar ocoalele silvice abia mai fac față.

În acest depozit de lângă Baia Mare, lemnele pentru vânzare sunt sortate și pregătite pentru livrare. Anul acesta cererea a fost extrem de mare. "Mai avem de valorificat doar 550 de metri cubi. Faţă de anul trecut a mai crescut cererea de lemn de foc. Deci vânzând aceşti 2.800 de metri cubi din depozit plus partidele de populaţie în care pădurarii vând direct din rampă din pădure", a declarat Călin Lupşe, directorul Ocolului Silvic Baia Mare.

Motivul principal pentru care oamenii se grăbesc să îşi cumpere lemnele este creșterea TVA-ului de la 9% la 11%. Astfel, prețul metrului cub de lemn a ajuns la 409 lei. În cazul agenților economici, creșterea a fost și mai accentuată, ajungând ca metrul ster de lemne de foc să coste chiar şi 350 de lei.

Localnică: Am auzit pe vecini la 300 de lei e metru. Sunt foarte scumpe.

Reporter: De obicei 5-6 m vă ajung pentru a depăşi iarna?

Localnică: Depinde de iarnă. Că dacă e iarna grea îmi trebuie vreo 8 m.

"Nu vreau să iau în ajun, când o să fie frigul la uşa casei. Vreau să mă programez un pic mai repede, deci acum dacă le iau mai stau 2 luni la uscat, şi cu ce mai am din curte e chiar ok. Faţă de anul trecut am achiziţionat lemnele cu vreo 2 luni mai repede să zicem aşa", spun localnicii.

În România, oamenii din 3,5 milioane de locuinţe se încălzesc cu lemne de foc. Mai mult, aproximativ 80.000 dintre aceste locuinţe se află în București și Ilfov.

