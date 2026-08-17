Actrița americană Hayden Panettiere, cunoscută publicului din serialele "Heroes" și "Nashville", a murit la doar 36 de ani. Vestea a fost confirmată de tatăl său, care a transmis un mesaj emoționant și a cerut respectarea intimității familiei în această perioadă dificilă.

Actrița Hayden Panettiere, vedeta serialelor americane Heroes și Nashville, a murit la vârsta de 36 de ani - Profimedia

"Cu profundă tristețe împărtășim tragica trecere în neființă a iubitei noastre Hayden. A fost o lumină incredibilă și o forță a naturii care a adus iubire și bucurie incomensurabile tuturor celor care au cunoscut-o și milioanelor de oameni care au urmărit-o pe ecran", a declarat tatăl ei, Skip Panettiere, într-un comunicat relatat de presa americană, potrivit BBC.

Detaliile legate de moartea ei nu au fost disponibile imediat.

Panettiere a jucat rolul unei majorete cu superputeri în Heroes și a avut alte roluri memorabile, inclusiv în filmele Remember the Titans și Raising Helen.

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Tatăl ei, Skip Panettiere, a cerut respectarea intimității "întrucât familia are nevoie de timp pentru a procesa această pierdere de neimaginat", într-un comunicat emis prin intermediul reprezentantului ei.

Roluri memorabile în Heroes, Scream şi Nashville

Începându-și cariera de actriță pentru copii, Panettiere avea doar patru ani când a fost distribuită în populara telenovelă americană "One Life to Live".

Ulterior, a devenit faimoasă interpretând-o pe Claire Bennet în popularul serial SF Heroes, care a rulat între 2006 și 2010.

Cariera lui Panettiere s-a întins pe trei decenii, cu o serie de roluri în alte seriale și filme de succes, inclusiv franciza horror Scream și comedia romantică I Love You, Beth Cooper.

Are o fiică cu boxerul Wladimir Klitschko

Este mama unui copil, fiica sa Kaya Klitschko, pe care a avut-o în 2014 cu fostul ei logodnic, campionul la categoria grea, Wladimir Klitschko.

Panettiere a fost sinceră despre dificultățile sale de la statutul de vedetă din copilărie până la vârsta adultă. În luna mai a acestui an, ea a publicat memoriile sale intitulate "This Is Me: A Reckoning".

În memoriile sale, ea împărtășește "o privire rară și intimă asupra vieții sale din spatele ușilor închise, vorbind deschis despre depresia postpartum, dependență și recuperare, traume, violență domestică și pierdere", conform unui rezumat al cărții sale.

S-a luptat cu alcoolismul şi depresia postpartum

Într-un interviu acordat emisiunii "Good Morning America" din 2022, Panetierre a vorbit deschis despre lupta cu alcoolismul și depresia postpartum.

"Nu știam unde se termină alcoolismul și unde începe postpartum. Și m-am epuizat destul de tare", a spus Panetierre.

Ea a spus că anii care au urmat rolului ei din "Nashville" "au fost dificile". Ea a spus: "Și anii dinainte au fost foarte dificili pentru mine. Și aveam nevoie de o pauză."

Fratele ei a murit în urmă cu 3 ani

Fratele ei, Jansen Panettiere, a murit subit în februarie 2023 din cauza cardiomegaliei (inimă mărită) asociată cu complicații ale valvei aortice, a anunțat familia sa într-un comunicat la momentul respectiv. El avea 28 de ani.

Hayden Panettiere a vorbit deschis despre durerea ei, spunând într-un interviu acordat revistei People, la doi ani după moartea sa: "Voi fi mereu cu inima frântă din cauza asta".

"Nu voi putea niciodată să trec peste asta”, a declarat ea pentru publicație. „Indiferent câți ani vor trece, nu voi trece niciodată peste pierderea lui", a spus ea.

Moartea lui Panettiere survine cu mai puțin de o săptămână înainte ca aceasta să împlinească 37 de ani, vineri.