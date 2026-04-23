Antreprenoriatul rămâne una dintre cele mai discutate opțiuni de carieră pentru tineri, într-un context în care tot mai mulți aleg între siguranța unui job clasic și provocarea de a-și construi propria afacere. Despre avantajele, dificultățile și realitățile mediului antreprenorial din România a vorbit în studioul Observator 16 Daniel Urâtu, președintele Patronatului Tinerilor Întreprinzători din România. Acesta a explicat cum arată parcursul unui tânăr antreprenor, ce programe de sprijin există și cât de sustenabile sunt, în practică, inițiativele de tip start-up în România.

Teodora Tompea: Invitat aici, în studioul Observator 16, Daniel Urâtu, preşedintele patronatului tinerilor întreprinzători din România. Bună ziua! Mulţumin tare mult pentru că sunteţi cu noi!

Daniel Urâtu: Bună ziua!

Teodora Tompea: Deci cum este mai bine până la urmă? Care este varianta cea mai bună pentru tineri?

Daniel Urâtu: Bineînţeles că nu există o variantă optimă. Fiecare işi alege în funcţie de aspiraţiile proprii, de ambiţia pe care o are, de ideile pe care le are, de anturajul în care umblă. Noi încurajăm totuşi şi facem campanii de promovare a antreprenoriatului, atât în şcoli, cât şi în universităţi. Există chiar la nivelul Confederaţiei Patronale IMM România un concurs dedicat colegiilor. Premiem acele colegii care susţin educaţia antreprenorială şi financiară încă de pe băncile liceului.

Teodora Tompea: Dar de ce este mai bine? Sau de ce recomandaţi asta?

Daniel Urâtu: Pentru că , la nivel European, să ştiţi că media numărului de firme la numărul de locuitori, în România încă este sub media Europeană. Şi atunci trebuie să promovăm spiritul antreprenorial în rândul tinerilor şi am avut programe dedicate tinerilor antreprenori care vedem că au avut succes şi care ne-au adus pe locul 3 la nivelul Uniunii Europene cu privire la numărul tinerilor antreprenori, cu vârsta între 20 şi 29 de ani, care e mult peste media Uniunii Europene.

Teodora Tompea: Dar câţi rezistă? Câţi dintre aceşti antreprenori care şi încep o afacere rezistă pe termen lung?

Daniel Urâtu: O bună parte dintre ei, o mare parte dintre ei aş spune. Şi aici am să fac referire la programul Start-up Nation, unde există nişte statistici şi nişte informaţii verificate, unde statul a investit nişte bani în acele start-up-uri şi conform analizei făcute de către Ministerul Antreprenoriatului, s-a dovedit că statul şi-a rambursat acea investiţie prin taxele şi impozitele plătite de acele start-up-uri 150% din cât au investit. Drept urmare, consider că este o investiţie bună în tineri şi în start-up-uri în general, genul acesta de programe.

Teodora Tompea: Acum o întrebare pentru cei care poate nu cunosc lucrurile care ţin de sfera antreprenoriatului. Mulţi se gândesc că este greoi tot procesul de a deveni antreprenori, că statul nu este neapărat cel care te susţine, că nu ai suficient sprijin, aici mă refer şi la sprijinul economic, dar mă refer şi la sprijinul pe care ar trebui să îl primeşti din partea autorităţilor. Cum este? Ceea ce am spus eu este corect sau, din contră, sunt nişte mituri?

Daniel Urâtu: Bineînţeles că sunt bariere, că în orice ţară sunt bariere în a face pasul către antreprenoriat, fie că vorbim despre birocraţie, fir că vorbi de accesul la finanţare, însă considerăm că cei care sunt interesaţi şi vor să facă pasul spre antreprenoriat au căile de acces din punct de vedere al finanţării, dar şi din punct de vedere al sprijinului în ceea ce ţine de birocraţie. De exemplu pot apela la asociaţiile care susţin antreprenorii, la patronate, cum suntem şi noi. Pot veni la noi să ceară consultanţă, consiliere, cum să-şi deschidă o firmă, ce taxe vor plăti, să-şi aleagă forma juridică potrivită, în funcţie de activitatea pe care o au ş.a.m.d. Şi-i putem consilia, ajuta, să facă pasul spre antreprenoriat.

Teodora Tompea: Acum sper la un răspuns onest pentru întrebarea următoare sau cât mai onest. Nu ajungi să munceşti mai mult atunci când eşti propriul tău şef?

Daniel Urâtu: Ajungi să munceşti mai mult, dacă îţi doreşti o afacere sustenabilă şi să prospere cât mai mult, bineînţeles. Mereu tinerii pornesc pe ideea antreprenoriatului pentru că preferă flexibilitatea, libertatatea. Noi le spunem: Gândeşte-te la afacerea ta ca la propriul copil. Dacă vrei să fie profitabilă, prosperă, trebuie să îi dedici mai mult timp. Susţinând antreprenorii încă de pe băncile facultăţii sau de pe băncile şcolii, cumva ei trebuie să găsească acest echilibru. Noi le-am spus că şcoala e prioritară şi să nu facă rabat de la educaţie.

Teodora Tompea: E bine că încurajaţi asta. Ce aş mai spune eu în completarea celor spuse de dvs.: e bine şi pentru cei care îşi doresc să iasă din zona de comfort, aş spune aşa ca o concluzie. Până la urmă, antreprenoriatul poate fi o experienţă care merită înecrcată. Mulţumim tare mult că aţi fost alături de noi şi pentru recomandări.

