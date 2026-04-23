Ruptura coaliţiei este oficială. Miniştrii PSD şi-au înaintat astăzi demisiile, iar Ilie Bolojan a venit deja cu înlocuitori. Premierul vrea să preia ministerul Energiei şi promite că va "deparatiza" reţelele şi va face energia mai ieftină. Între timp social-democraţii vin cu o nouă strategie pentru a forţa plecarea lui Bolojan. Meciul se mută la Curtea Constituţională.

Unii abătuţi, alţii cu zâmbetul pe buze şi cu un ultim salut în stil milităresc. Aşa au părăsit miniştrii PSD guvernul condus de Ilie Bolojan. 14 şi 33 de minute. Este momentul oficializării crizei politice. Cei şase miniştri ai Partidului Social Democrat şi vicepreşedintele Marian Neacşu au înaintat demisiile premierului Bolojan. În mai puţin de o oră, premierul a anunţat înlocuitorii.

Cine sunt înlocuitorii miniştrilor demisionari

În locul lui Florin Manole, la ministerul Muncii va veni Dragoş Pîslaru, actualul ministru al Fondurilor Europene. Pîslaru a mai condus ministerul Muncii în 2016. La Sănătate, Alexandru Rogobete va fi înlocuit actualul ministru UDMR al Dezvoltării, Cseke Attila. Acesta a mai fost în fruntea ministerului în guvernul Boc. La Agricultură pleacă Ionuţ Barbu şi vine vicepremierul UDMR Tanczoş Barna. Barna a mai fost ministru al Mediului în guvernele Cîţu şi Ciucă. Radu Marinescu va fi înlocuit la Justiţie de liberalul Cătălin Predoiu, actualul ministru de Interne. Predoiu a mai condus Justiţia şi în guvernarea Ciucă. Iar la Transporturi, în locul lui Ciprian Şerban va veni actualul ministru USR al Apărării, Radu Miruţă. Pentru postul de vicepremier PSD, Marian Neacşu va fi înlocuit de vicepremiera Oana Gheorghiu. Premierul Ilie Bolojan va prelua Ministerul Energiei, condus până acum de Bogdan Ivan.

"Cred că pot să fac ca lucrurile în acest domeniu să se accelereze pentru creşterea producţiei, pentru deparazitarea reţelelor şi pentru a lua măsuri ca energia în România să fie mai ieftină", a declarat Ilie Bolojan, premierul României. Plecarea miniştrilor PSD nu a fost lipsită de acte de curtoazie. Ciprian Şerban şi-a exprimat "deosebita consideraţie" faţă Ilie Bolojan în actul de demisie. "În exercitarea atribuţiilor pe care le-am avut trebuie să păstrăm o urmă de decenţă", a declarat Ciprian Şerban, ministrul demisionar al Transporturilor. Iar premierul a oficializat despărţirea cu un mesaj de apreciere.

"Se cuvine să le mulţumesc pentru colaborarea pe care am avut-o în aceste 10 luni", a declarat Ilie Bolojan, premierul României. Preşedintele Nicuşor Dan face apel la pace. "Ce am cerut eu partidelor este să dezescaladeze retorica publică. Să se uite mai mult la soluţii, decât la probleme. Deci, calm, şi vom trece prin asta", a declarat Nicuşor Dan, preşedintele României. Războiul totusi continuă. Social democraţii spun că ar vrea să rămână la putere într-un guvern condus de un premier tehnocrat. Aceasta idee a fost respinsă însă de toate partidele din Coaliţie, iar surse politice spun că este văzută acum doar ca soluţie de avarie de către preşedintele Nicuşor Dan. În schimb, în zilele următoare, PSD ar vrea să sesizeze Curtea Constituţională. Social democraţii şi-ar dori ca judecătorii CCR să clarifice dacă Ilie Bolojan este obligat să vina în Parlament pentru a cere vot de încredere la finalul celor 45 zile cu miniştri interimari.

Pentru a obţine un vot de încredere în Parlament, guvernul în actuala formulă ar trebui să adune cel puţin 52 de voturi din opoziţie sau chiar de la PSD. Liberalii recunosc că au început deja negocierile om la om. "Susţinerea reformelor din PNRR cred că trebuie să facă obiectul discuţiilor cu orice tip de parlamentar, deci şi din PSD. Mă refeream la varianta ca, eventual, senatori, deputaţi PSD să voteze un guvern minoritar. Orice e posibil, repet. Nu văd nicio problemă în a fi discuţii", a declarat Mircea Abrudean, preşedintele Senatului. PSD păstrează ca soluţie finală o moţiune de cenzură, pe care AUR a anunţat deja că o va vota. Demisiile miniştrilor şi propunerile pentru miniştrii interimari au fost trimise la Cotroceni pentru a fi validate de preşedinte.

