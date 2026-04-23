Ce salariu are Mugur Isărescu, guvernatorul BNR. Lista indemnizaţiilor şefilor din instituţie

Banca Națională a României (BNR) a publicat lista de salarii ale tuturor șefilor din instituție, inclusiv al guvernatorului Mugur Constantin Isărescu.

Potrivit datelor oficiale, Mugur Isărescu are o indemnizație lunară netă de 88.648 de lei, fiind cel mai bine plătit din conducerea BNR, potrivit unui comunicat al instituţiei. Isărescu ocupă funcția de guvernator al BNR din 4 septembrie 1990.

Pe locul doi se află Leonardo Badea, prim-viceguvernator, cu un venit net lunar de 84.670 de lei.

Viceguvernatorii Florin Georgescu și Cosmin-Ștefan Marinescu câștigă fiecare câte 79.395 de lei net pe lună.

În cazul membrilor neexecutivi ai Consiliului de administrație, indemnizația este mai mică, de 26.370 de lei net lunar. Din această categorie fac parte, printre alții, Roberta Alma Anastase și Alexandru Nazare. În cazul lui Alexandru Nazare, plata este suspendată temporar, conform unei hotărâri a Parlamentului.

Pe lângă aceste sume, membrii conducerii pot primi și venituri suplimentare. De exemplu, există prime care pot ajunge până la aproape trei salarii lunare, dar și bonusuri dacă BNR înregistrează profit. În anumite condiții, unii membri pot primi și indemnizații speciale la pensionare.

Salariile directorilor BNR

BNR a publicat și grilele salariale pentru alte funcții de conducere. Astfel, în centrala băncii, un director poate avea un salariu net între aproximativ 23.000 și 49.800 de lei, în timp ce un șef de serviciu câștigă între 12.300 și 31.700 de lei.

În structurile teritoriale, salariile sunt şi mai mici. De exemplu, un director poate câștiga între 11.400 și 22.500 de lei net lunar.

