În fiecare an, pe 24 iulie, nu sărbătorim, ci conştientizăm Ziua Suprasolicitării Planetei. Este o bornă inventată de oamenii de ştiinţă pentru a ne face mai atenţi la risipa de resurse naturale. Practic, marchează ziua în care umanitatea şi-a consumat deja toate resursele naturale pe care planeta noastră le poate regenera într-un an. După acelaşi principiu am putea instaura şi noi ziua eliberării de taxe, o bornă pentru a conştientiza cât muncim într-un an doar pentru a ne plăti dările. Culmea, ziua asta ar cădea tot undeva în iulie.

Nu e niciun secret, statul este cel mai mare furnizor de servicii şi este oarecum normal să fie gurmand din punct de vedere financiar. Realitatea ne-a arătat că este foarte gurmand şi mai puţin eficient. În acest fel am ajuns mult peste media europeană la taxarea muncii deşi stim bine cum ne comparăm ca nivel al salariilor.

Astfel că taxarea directă a muncii noastre face ca să avem nevoie de 7-8 luni pe an să mergem la serviciu, să ne exercităm dreptul la muncă, doar pentru a ne plăti dările către stat. Astfel am putea spune că ziua Eliberării de Taxe, probabil nu e cel mai bun titlu, e foarte descriptiv, ar putea fi 15 Iulie.

Aproape 8 luni pe an muncim doar ca să plătim dările

Până la mijlocul lunii a 7-a din an, respectiv Iulie, muncim pentru a ne achita cu statul. Şi la un calcul simplu, doar noile măriri de taxe pe proprietate mai adaugă o săptămână la această perioadă.

Ce taxe ne consumă salariul înainte să-l vedem

Unde se duc banii nostri, atunci când se duc? Ei bine, pe cei mai mulţi nici nu-i vedem pentru că 41,4 % ne sunt opriţi automat din salariu, impozit pe salariu, CAS, CASS şi aşa mai departe. TVA: Orice achiziţie facem, mai mică sau mai mare, dacă nu e în zona gri, plătim 21 % la stat. Apoi vin accizele. S-au mărit de două ori în ultimul an aşa că am ajuns la aproximativ 36% din preţul carburanţilor. Deci, acum ştim. Într-un an până pe 15 Iulie muncim doar pentru a ne plăti toate dările la stat.

