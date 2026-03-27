Video Ce prevede ordonanța pentru carburanți valabilă de la 1 aprilie și de ce Guvernul caută deja şi alte soluții

Ordonanţa care, teoretic, ar trebui să tempereze preţurile carburanţilor a fost adoptată şi va intra în vigoare de la 1 aprilie. Dar inclusiv economiştii o consideră o glumă, având în vedere măsurile. Concret, starea de criză se instituie pe 3 luni în loc de 6. Iar comercianţii nu mai trebuie să reducă la jumătate adaosul comercial, ci doar să-l plafoneze la nivelul mediei de anul trecut.

de Georgiana Pocol

la 27.03.2026 , 13:38

Ordonanța vine cu 3 măsuri importante: principala este plafonarea adaosurilor comerciale la nivelul mediei din 2025, pentru a preveni creșterile nejustificate de preț. În același timp, exporturile sunt restricționate și vor putea fi făcute doar cu acordul autorităților, pentru a asigura necesarul intern. De asemenea, guvernul permite reducerea conținutului de biocarburant din benzină, pentru a evita problemele de aprovizionare.

Premierul Ilie Bolojan a anunțat că luni va avea loc o nouă întâlnire a grupului de lucru și vor veni cu o altă măsură. De data aceasta ar putea fi vorba despre reducerea taxelor stabilite pe combustibil. Economiștii spun că aceasta ar putea să fie cea mai relevantă măsură care, într-adevăr, ar putea să scadă semnificativ prețul carburanților.

Nu știm încă dacă este vorba despre scăderea accizelor sau scăderea TVA-ului și nu știm încă cu cât ar putea să scadă. În mai puțin de o lună, prețurile carburanților din România au înregistrat creșteri semnificative. De exemplu, pe 26 februarie, cu o zi înaintea începerii conflictului din Iran, benzina se vindea în România cu 8,4 lei pe litru iar motorina cu 8,32 lei. Astăzi, benzina a ajuns la 9,43 lei pe litru, iar motorina a depășit de mult pragul de 10 lei și a ajuns la 10,36 lei pe litru. La motorină vorbim de o scumpire de 2 lei pe litru.

Întrebarea zilei
Știați că puteți solicita la Termoenergetica o recalculare a facturilor?
