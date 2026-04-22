Preţul aurului, 22 aprilie 2026. Preţul pentru un gram de aur a scăzut cu aproape 4,4 lei

Reprezentanţii Băncii Naţionale a României au dat publicităţii cursul valutar pentru miercuri, 22 aprilie 2026, iar cifrele arată că preţul pentru un gram de aur este în scădere, faţă de preţul afişat în ziua precedentă.

Concret, preţul pentru un gram de aur a scăzut cu aproape 4,4 lei, astfel că gramul de aur a ajuns să fie cotat la 663,0310 lei, cel mai scăzut nivel înregistrat din 7 aprilie 2026 şi până în prezent.

În ceea ce priveşte valutele, trebuie precizat că leul românesc a câştigat aproximativ un ban în raport cu francul elveţian, cotat la 5,5508 lei româneşti, şi a câştigat teren şi în raport cu moneda unică euro, cotată la 5,0951 lei româneşti, şi în raport cu dolarul american, cotat la 4,3357 lei româneşti, dar a pierdut teren în raport cu lira sterlină, cotată la 5,8639 lei româneşti.

