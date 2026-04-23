Corpul Gardienilor Revoluției Islamice (IRGC) a publicat imagini cu intervenția IRGC-N asupra a două nave de marfă, MSC Francesca și Epaminondas, în Strâmtoarea Ormuz. Analiştii consultaţi de CNN consideră însă că videoclipul publicat de iranieni ar putea fi regizat, semănând mai mult cu o "acţiune de PR". Totuşi, aceştia nu contestă faptul că cele două nave au fost "sechestrate" în Strâmtoarea Ormuz.

Iranienii au publicat imagini cu "sechestrul" navelor din Strâmtoarea Ormuz. Analist: Pare o campanie de PR - X/sentdefender

Corpul Gărzilor Revoluționare Iraniene a atacat miercuri trei nave de marfă în Strâmtoarea Ormuz. În ciuda extinderii acordului de încetare a focului de către americani, nava "Epaminondas" a fost lovită și a suferit avarii serioase la puntea de comandă, în timp ce "Euphoria" a fost atacată, dar fără pagube și fără victime în rândul echipajului. Nava "MSC Francesca" a fost, de asemenea, avariată, raportând distrugeri la corp și la spațiile de cazare. Două dintre ele au fost "sechestrate", potrivit iranienilor.

Marina Gărzilor Revoluționare susține că două nave cargo "MSC Francesca" și "Epaminondas" au fost "sechestrate" și direcționate către coasta Iranului, acuzând că acestea "operau fără autorizațiile necesare și au intervenit ilegal asupra sistemelor de navigație (n.r. cel mai probabil au oprit semnalele GPS/AIS)".

Analist: Imaginile publicate de iranieni "par regizate"

Un videoclip publicat joi de presa de stat iraniană, care ar arăta cum Corpul Gardienilor Revoluției Islamice (IRGC) ia cu asalt nave comerciale, ar putea să nu surprindă momentul real al capturării și ar fi putut fi cel puțin parțial reconstituit în scopuri dramatice, a declarat pentru CNN un analist naval american.

Videoclipul a fost postat pe contul de Telegram al postului public IRIB, cu descrierea: "Primele imagini ale capturării navelor container neconforme în Strâmtoarea Ormuz de către forțele navale ale IRGC".

Materialul conține imagini aeriene și secvențe care, de obicei, necesită planificare prealabilă. Un cadru aerian cu bărbați mascați care urcă pe o scară este urmat de un cadru care îi arată urcând, din perspectiva cuiva care s-ar afla la bord.

"Mi se pare regizat", a spus Carl Schuster, fost căpitan al Marinei SUA și fost director al Centrului Comun de Informații al Comandamentului Pacific al SUA.

"Pare un exercițiu de antrenament sau o campanie de PR", a adăugat Schuster, care nu contestă faptul că Iranul controlează navele.

Schuster a spus că mai multe elemente l-au făcut să pună la îndoială succesiunea evenimentelor prezentate în videoclip:

"Nu sunt membri ai echipajului pe punte sau în jurul cabinei de comandă. Nimeni nu fuge să se adăpostească și nimeni nu este imobilizat" ;

; Nu se observă valuri, vânt sau mișcarea mării, ceea ce, spune el, este "neobișnuit" pentru Golful Persic în această perioadă a anului. "Asta înseamnă că nava se află într-un ancoraj protejat sau într-un port" , a explicat.

, a explicat. O analiză CNN a constatat, de asemenea, că diferențele de lumină din diverse momente ale videoclipului ar putea indica faptul că filmarea a fost realizată în mai multe duble.

