Povara financiară se vede tot mai mult şi pe piaţa imobiliară. Pentru că preţurile au crescut, în unele cazuri, nejustificat de mult, cei care vor să îşi cumpere o locuinţă caută cea mai avantajoasă alternativă. Aşa au redescoperit creditele de construcţie, ca sa îşi ridice casa de la zero, în loc să cumpere un apartament gata făcut.

Creditele pentru construcții există de ani bun în piață. Într-adevăr, nu sunt așa de populare în comparație cu cele ipotecare, dar sunt români care apelează la acestea atunci când vor să-și ridice o locuință.

Spre deosebire de cele ipotecare, banii sunt acordați în tranșe, nu integral, iar fiecare etapă a construcției este verificată de către bancă. Clienții, de regulă, trebuie să vină cu un aport propriu cu terenul sau cu 15 sau până la 35% din valoarea împrumutului.

Dobânzile sunt puțin mai mari în comparație cu împrumuturile ipotecare și pot ajunge și până la 10% pentru că banca nu finanțează o locuință gata făcută, ci un proiect care se află în derulare. Avantajele unui astfel de împrumut, flexibilitatea în construcții și perioade mari de la rambursare 30 și până la 35 de ani.

Riscurile ar putea fi întârzierile pe șantier care pot bloca finanțarea, dar și costurile materialelor care pot crește peste deviz, iar dobânzile pot fi mai mari la un astfel de împrumut, pot varia și astfel rata lunară poate să crească și ea.

Așadar, dacă vrem siguranță și o mutare rapidă în locuință, alegem un credit ipotecar, însă dacă vrem să ne construim o casă după bunul plac și avem mai mult timp, putem apela la un astfel de credit de construcție.

