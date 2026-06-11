Ministrul Economiei Irineu Darău i-a informat pe reprezentanţii Sindicatului Liber Navalistul, că şantierul naval de la Mangalia ar putea să fie printre beneficiarii politicii de localizare a producţiei din cadrul programului SAFE.

Ce se va întâmpla cu muncitorii de la şantierul naval Mangalia. Ministrul Economiei anunță o posibilă soluție - Arhivă site

Potrivit unui comunicat al ministerului, Darău a avut o întâlnire cu liderii de sindicat în contextul recent al semnării acordurilor de cooperare din cadrul programului SAFE. "În cadrul discuţiilor au fost prezentate posibile soluţii astfel încât şantierul naval de la Mangalia să fie printre beneficiarii politicii de localizare a producţiei din cadrul programului SAFE. În aceste zile, MEDAT - alături de alte ministere şi instituţii relevante - face demersuri pentru clarificarea mandatelor instituţionale şi pentru infrastructura legală necesară astfel încât, odată clarificată situaţia juridică a activului, forţa de muncă înalt calificată de la Mangalia să poată fi reabsorbită prioritar în noile proiecte", precizează sursa citată.

Ce se va întâmpla cu muncitorii de la şantierul Mangalia

Ambele părţi şi-au reafirmat angajamentul de a continua dialogul şi cooperarea instituţională, în linie cu rezultatele deja obţinute în ultimele luni, având obiectivul comun de a asigura stabilitatea şi viabilitatea activelor, precum şi protejarea capitalului uman specializat.

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MEDAT va continua dialogul cu toate părţile implicate, în vederea identificării celor mai bune soluţii pentru viitorul activităţii de la Şantierul 2 Mai Mangalia. Ministerul va acţiona cu maximă prudenţă fiscală şi economică, iar mecanismele de intervenţie strategică vor fi activate strict în limitele legii şi ale valorilor reale de piaţă, asigurând protejarea banul public şi interesele de securitate naţională în programul SAFE.

"Şantierul 2 Mai Mangalia trece printr-o situaţie dificilă şi de incertitudine în urma falimentului şi procedurilor judiciare aferente, această situaţie fiind generată de mulţi ani de nepăsare şi de decizii greşite. În ultimul an, atât la MEDAT cât şi la Guvern ne-am asigurat că generăm cele mai bune oportunităţi pentru ca acest şantier să aibă un viitor. Acordul de cooperare în cadrul programului SAFE, inclusiv partea de nave militare, demonstrează că statul a securizat comenzi care ar putea fi onorate - dacă sunt îndeplinite condiţiile - în cadrul unui şantier naval din România.

Pe lângă SAFE, am demonstrat că - într-un ritm accelerat - ne-am ţinut de toate promisiunile făcute: dialogul social, atragerea interesului investitorilor, utilizarea fondului de garantare pentru salariile restante, adaptarea mecanismelor de expropriere pentru companiile strategice din industria de apărare", a declarat ministrul Economiei, citat în comunicat.

El subliniază că MEDAT va continua să caute şi să găsească soluţii atât pentru forţa de muncă, dar mai ales pentru a concretiza investiţiile aşteptate. "În sfârşit, statul nu mai este un observator pasiv, ci un catalizator către soluţii pragmatice'', a adăugat Darău.

Ministerul precizează că statul român - prin MEDAT şi Şantierul Naval 2 Mai SA - nu controlează şi nu poate interveni în calendarul de lichidare, evaluarea activelor sau deciziile de concediere luate de lichidatorul judiciar conform Legii 85/2014.

"Aşadar, procedura de faliment îşi urmează cursul legal, fără posibilitatea de ingerinţă din partea statului, iar soluţiile investiţionale şi legale pentru viitorul şantierului naval nu pot implica societatea aflată deja în faliment", se mai arată în comunicat.

Statul, acţionar majoritar la şantierul Mangalia

La şantierul din Mangalia, statul român este acţionar majoritar cu 51%, iar compania olandeză Damen are 49% din acţiuni.

În anul 2023, grupul Damen a anunţat că a emis notificarea de reziliere a acordului de asociere încheiat în 2018 între Damen Holding BV şi statul român pentru că, "prin adoptarea Legii nr. 187/2023 a fost anulat cadrul juridic în baza căruia funcţiona asocierea dintre statul român şi Damen în ceea ce priveşte Şantierul Mangalia", între părţi existând un litigiu arbitral internaţional. Ulterior, Damen Holding a cerut insolvenţa Damen Shipyards Mangalia, Tribunalul Constanţa deschizând, pe 19 iunie 2024, procedura respectivă.