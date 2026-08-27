Cea mai căutată meserie din România. Peste 3.000 de locuri disponibile

Peste 30.000 de locuri de muncă sunt disponibile în acest moment în România, potrivit datelor Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă. Angajatorii caută mai ales șoferi, curieri și oameni pentru munca în depozite sau pe șantiere.

În total, sunt 30.409 locuri de muncă vacante la nivel național. Dintre acestea, 3.009 sunt pentru conducători auto de transport rutier, aceasta fiind meseria pentru care angajatorii au cele mai multe posturi disponibile.

Pe următoarele locuri sunt curierii, cu 2.019 posturi, și manipulanții de mărfuri, cu 1.301 locuri de muncă. Se mai caută peste 1.200 de muncitori necalificați în construcții și demolări, dar și peste 1.100 de muncitori pentru spargerea și tăierea materialelor de construcții.

Joburi disponibile pentru cei cu facultate

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Lista este completată de 1.088 de posturi pentru agenți de securitate, 995 pentru lucrători comerciali și 942 pentru muncitori necalificați la asamblarea și montarea pieselor.

De asemenea, aproape 2.000 de posturi sunt destinate celor cu studii superioare, inclusiv ingineri, medici, manageri și economiști. Alte 5.396 de locuri sunt pentru persoane cu studii liceale sau postliceale, iar 6.918 pentru absolvenții de școli profesionale.

Ţara care are cea mai mare nevoie de muncitori români

Și în străinătate sunt disponibile locuri de muncă prin rețeaua EURES România. Angajatorii din Spațiul Economic European au anunțat 116 posturi, cele mai multe în Norvegia, unde se caută 45 de lucrători în producția și prelucrarea somonului.

Datele ANOFM se actualizează în timp real, în funcție de locurile de muncă declarate de angajatori și de valabilitatea ofertelor.