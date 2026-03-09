S-au anunţat primele măsuri în cazul ororilor înregistrate la Şcoala pentru copii cu nevoi speciale Sfântul Nicolae din Capitală. Instituţia va fi verificată din toate punctele de vedere în perioada următoare. Primul raport al Inspectoratului Şcolar Bucureşti arată că, deşi unii copii aveau nevoie de însoţitor, nici şcoala, şi nici părinţii nu au respectat legea. Evident, fiecare dă vina pe celălalt. Neregulile au ieşit la iveală după ce o educatoare şi o îngrijitoare au fost înregistrate în timp ce ţipau şi agresau copiii la această şcoală.

Mai mulți inspectori și metodiști vor face o verificare complexă la școala respectivă timp de cel puțin o săptămână și vor cerceta relația elevilor și părinților cu școala, dar și cu cadrele didactice.

Toți profesorii vor avea parte de inspecții la ore și mai mult decât atât vor evalua managementul școlar, documentele, dar și relația cu comunitatea.

Raportul Inspectoratului Școlar după ancheta pe care a făcut-o în ultimele trei zile arată că o comisie disciplinară ar fi trebuit să sancționeze educatoarea şi îngrijitoarea care se aud ţipând la copii într-o înregistrare trimisă către Observator de părinţii unei fetiţe care suferă de ADHD non-verbal. Cele două şi-au dat între timp demisia.

Articolul continuă după reclamă

Inspectorii școlari arată că unitatea de învăţământ trebuie să pună la dispoziţia micuţilor care necesistă cerințe educaționale speciale un însoțitor specializat la ore. De asemenea, copiii trebuie să aibă şi un însoţitor din partea familiei.

Şcoala spune pe de-o parte că a făcut această recomandare către părinți, dar că aceştia nu au fost de acord. De cealaltă parte, părinții spun că au vrut să asiste la ore cu copilul lor, dar că nu au fost acceptați.

În tot acest timp, unii părinţi au renunţat să îşi mai ducă copiii la ore. Asta în timp ce directoarea le transmite mesaje că problema a fost soluționată și că micuţii pot reveni în siguranță la ore.

Mădălina Iacob Like De la prima transmisiune live, la înâlnirea cu Papa Francisc, funeraliile Reginei Elisabeta a doua, încoronarea regelui Charles şi până la ceremonia luminii sfinte din Ierusalim, meseria de jurnalist mă surprinde şi mă învaţă întotdeauna câte ceva. ➜

Întrebarea zilei Credeți că ar putea trece carburanții de 10 lei litrul? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰