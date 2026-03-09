Războiul face şi victime colaterale... este vorba despre animalele de companie care au fost lăsate în urmă de cei care fug din zona de conflict. Disperaţi să părăsească Dubai sau Qatar, mulţi lasă prietenii necuvântători la voia întâmplării. Iar cruzimea nu se opreste aici: doi câini ar fi fost împuşcaţi în drum spre Oman, în plin desert, de unde proprietarii au decolat spre locuri mai sigure. Alţii lasă pisicile sau câinii pe străzi, în faţa adăposturilor sau a cabinetelor veterinare.

"Aceste animale depind de voi. Să supravieţuiască, să trăiască. Şi le-aţi abandonat. Este absolut dezgustător. Ar trebui să vă fie ruşine!", spune un internaut. Reţelele sociale sunt pline de anunţuri şi imagini cu pisici, căţei sau iepuraşi abandonaţi. De frica războiului, mulţi dintre cei care au fugit din Emiratele Arabe Unite au lăsat în urmă... prietenii necuvântători.

"Mereu ne amintim că atunci când este război sau alt tip de conflict, animalele suferă la fel de mult ca oamenii", spune Dominic Dyer, activist pentru protecţia animalelor.

Costurile ridicate ale evacuării şi restricţiile de călătorie sunt principalele cauze ale abandonului... dacă unii proprietari caută disperaţi un loc într-un centru de îngrijire, alţii uită pur şi simplu de cei care le-au ţinut companie în ultimele luni sau chiar în ultimii ani. Iar medicii au confirmat eutanasierea unor animale perfect sănătoase. Oamenii se dovedesc însă capabili de cruzimi chiar mai mari.

"Nu există nicio plasă de siguranţă având în vedere numărul mare de animale care sunt abandonate. Unele ar putea fi omorâte, duse în deșert şi împuşcate sau otrăvite", spune Dominic Dyer, activist pentru protecţia animalelor.

Voluntarii spun că sunt copleşiţi de numărul mare de abandonuri şi au distribuit imagini cu adăposturile aglomerate. Cer ajutorul celor care vor şi pot să se ocupe de animalele părăsite.

"Acum au nevoie de ajutor mai mult ca niciodată. Câini, pisici, toate animalele au nevoie de noi. Şi ele simt şi sunt speriate. Au nevoie de afecţiune"

"Dacă vrei să ieşi din ţară, pleacă. Dar nu îţi lăsa în urmă animalele să se descurce pe cont propriu, fără cineva care să le îngrijească. Ăsta e cel mai rău lucru pe care îl poţi face", spun voluntarii.

Organizaţiile caritabile pentru protecţia animalelor în perioade de conflict spun că este inacceptabil ca o ţară bogată precum Emiratele Arabe Unite să nu aibă soluţii pentru astfel de situaţii. În Dubai, de exemplu, trăiesc aproximativ un milion de animale de companie, multe dintre ele ale expaţilor. Pentru astfel de situaţii, companiile aeriene au declarat că organizează zboruri speciale pentru transportul animalelor.

