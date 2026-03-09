Antena Meniu Search
O politiciană germană se va rade pe cap după ce a pierdut un pariu electoral: Liberalii îşi respectă cuvântul

O politiciană care deţine funcţia de secretar general al Partidului Liber Democrat (FDP) din Germania se va rade pe cap după rezultatele slabe înregistrate de partidul său în alegerile organizate duminică în landul Baden-Wurttemberg din sud-vestul ţării, informează DPA, citată de Agerpres. 

de Alexandru Badea

la 09.03.2026 , 17:57
O politiciană germană se va rade pe cap după ce a pierdut un pariu electoral: Liberalii îşi respectă cuvântul - O politiciană germană se va rade pe cap după ce a pierdut un pariu electoral: Liberalii îşi respectă cuvântul - Profimedia

Nicole Buttner a declarat luni pentru cotidianul Rheinische Post că îşi va respecta promisiunea de a se rade pe cap dacă partidul ei nu va depăşi pragul de 5% necesar pentru a intra în parlamentul din Stuttgart al acestui land german. Rezultatele preliminare publicate de Comisia Electorală din landul Baden-Wurttemberg arată că FDP a coborât pe locul al şaselea în preferinţele electoratului, cu doar 4,4% din voturile exprimate.

Nicole Buttner: "Liberalii îşi respectă cuvântul dat, chiar şi într-o înfrângere"

"Liberalii îşi respectă cuvântul dat, chiar şi într-o înfrângere. Eu îmi respect promisiunile cu aceeaşi hotărâre cu care noi ne opunem stagnării şi pesimismului", a declarat Nicole Buttner. Ea nu a dezvăluit când va onora pariul pierdut. În trecut un partener peren de coaliţie pentru creştin-democraţi şi al social-democraţilor de centru-stânga din Berlin, FDP se confruntă în prezent cu o criză existenţială după ce a ratat pragul de 5% şi la alegerile naţionale de anul trecut.

Articolul continuă după reclamă

Acest partid cu poziţii pro-business a făcut parte din nefericita coaliţie tripartită a fostului cancelar Olaf Scholtz între 2021 şi sfârşitul anului 2024, înainte ca Scholz să îl demită pe liderul de atunci al FDP, Christian Lindner, din funcţia de ministru de Finanţe, deschizând calea spre alegerile anticipate din februarie 2025. Candidatul principal al partidului FDP la alegerile de duminică din landul Baden-Wurttemberg, Hans-Ulrich Rulke, şi-a anunţat deja demisia în urma acestor rezultate slabe. 

Alexandru Badea
Alexandru Badea Like

În presa online de 16 ani, iar din 2020 este redactorul-şef al site-ului www.observatornews.ro

germania pariu partid
