Cel puțin 14 persoane au murit după prăbușirea unei mine în sudul Venezuelei, în urma ploilor torenţiale

Cel puțin 14 persoane au fost ucise după ce o mină de aur s-a prăbușit în sudul Venezuelei, din cauza ploilor torenţiale. Autorităţile încearcă să recupereze corpurile din zona inundată.

Tragedia a avut loc în orașul El Callao, din municipiul Roscio, după ce inundațiile cauzate de ploile abundente au slăbit structura minei, ducând astfel la prăbușirea acesteia, potrivit Reuters.

Pompierii și ofițerii de protecție civilă lucrează pentru a recupera corpurile din zona inundată.

Operațiunile de căutare și salvare au început cu "pomparea apei din toate galeriile din zonă pentru a reduce nivelul apei, urmând apoi evaluarea eforturilor de salvare" pentru persoanele prinse în interiorul minei de aur.

Bilanțul victimelor se bazează pe mărturiile altor mineri, au transmis pompierii din El Callao pe rețelele sociale. Wuihelm Torrellas, primarul municipiului Roscio, a emis o declarație oficială, exprimându-și condoleanțele față de familiile victimelor.

Un post de comandă a fost înființat în apropierea locului pentru a coordona operațiunile de drenaj și recuperare.

El Callao este un oraș în care viața gravitează în jurul mineritului aurifer. Majoritatea celor aproximativ 30.000 de locuitori sunt implicați direct sau indirect în activități miniere.

