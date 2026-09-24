Fotbalistul polonez Oskar Kordus a murit la doar 20 de ani, după ce un cerb i-a spart parbrizul

Moarte înfiorătoare pentru fotbalistul polonez Oskar Kordus. S-a stins la 20 de ani, într-un accident de mașină, după ce un cerb i-a spart parbrizul. Coliziunea a avut loc luni dimineaţă foarte devreme, pe şoseaua de centură din Gostyń, pe tronsonul DW434 dintre Krajewice şi Grabonóg, în vestul Poloniei.

După cum relatează publicaţia poloneză Gostyn24, cerbul care traversa şoseaua a fost lovit mai întâi de un şofer care conducea un Volkswagen. Animalul a fost aruncat cu o forţă atât de mare încât a trecut prin parbrizul lui Oskar Kordus, fotbalist care juca la clubul Kania Gostyń (divizia a patra din Polonia) și care circula în sens opus la volanul BMW-ului său, şi l-a lovit pe fundaşul polonez în vârstă de 20 de ani direct în faţă.

„La sosirea la locul accidentului şi după o primă evaluare, paramedicii au constatat absenţa semnelor vitale la una dintre victime”, au precizat autorităţile, adăugând că celălalt şofer a scăpat fără nicio rană.

Paramedicii au început imediat o resuscitare cardiorespiratorie, care a permis repornirea inimii tânărului jucător, înainte de a-l transporta cu un elicopter medicalizat la spitalul din Poznań. În ciuda eforturilor medicilor, acesta a decedat în urma rănilor suferite în seara respectivă, în jurul orei 22:30.

Articolul continuă după reclamă

Un alt deces în care a fost implicat un cerb, în urmă cu câteva zile

Oskar Kordus s-a alăturat echipei Kania Gostyń în această vară, venind de la Korona Piaski. De asemenea, a jucat în echipele de tineret ale cluburilor Zagłębie Lubin şi Warta Poznań.

„Cu o imensă tristeţe şi o profundă neîncredere am aflat de decesul jucătorului nostru, Oskar Kordus. În numele întregii comunităţi din Kania Gostyń, transmitem cele mai sincere condoleanţe familiei, celor apropiaţi şi prietenilor lui Oskar. În aceste momente extrem de dificile, vă împărtăşim durerea şi vă păstrăm în gândurile şi inimile noastre. Odihneşte-te în pace, Oskar”, a comunicat clubul său.

„Am aflat cu mare tristeţe de decesul lui Oskar Kordus, fost jucător al Academiei de fotbal KGHM Zagłębie. În aceste momente dificile, împărtăşim durerea familiei şi a celor apropiaţi ai lui Oskar, precum şi a prietenilor săi şi a tuturor celor care au avut norocul să-l cunoască. Vă transmitem cele mai sincere condoleanţe”, a declarat, de asemenea, clubul Zagłębie Lubin.

Cu câteva zile în urmă, celebrul ultraciclist Max Riese şi-a pierdut viaţa din cauza unui cerb. După cum au relatat mai multe publicaţii de specialitate, ciclistul german, în vârstă de 36 de ani, ar fi lovit animalul la viteză mare în timp ce cobora cu bicicleta, iar impactul ar fi fost atât de violent încât bicicleta sa s-ar fi spart.