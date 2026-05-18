Bujorul, celebrat în Capitală pe acordurile Corului Madrigal. Reacțiile spectatorilor

La Festivalul Bujorului din Capitală, magia a plutit în aer. Pentru a celebra bujorul românesc, Corul Național de Cameră Madrigal - Marin Constantin a susţinut sâmbătă seară un spectacol în aer liber. Iar vremea capricioasă nici nu a mai contat - bucureştenii au profitat la maximum de eveniment.

În Piaţa Matache din Capitală, timpul pare că s-a oprit în loc pentru câteva momente. Bucureştenii au ascultat fascinaţi reprezentaţia Corului Madrigal, dirijată de Anna Ungureanu.

"De Ziua Bujorului în România, Madrigalul cântă exclusiv un repertoriu românesc. Aşa cum auziţi şi acum pe fundal, piesele româneşti, încă din cele mai vechi timpuri, adică muzica veche din secolele XV-XVI, şi până astăzi", a transmis Emil Pantelimon, managerul Corului Madrigal.

"E o zi specială pentru noi, pentru că acum 41 de ani s-a născut băiatul nostru. Deci suntem legaţi de bujori. E o asociere extraordinară şi ne bucurăm că schimbăm puţin atmosfera acestei zone, care e uşor abandonată", a reacţionat un spectator.

Şi chiar dacă afară a fost înnorat, în sufletul celor prezenţi muzica a adus soare. "Suntem fani. Le-am admirat activitatea încă din perioada comunistă, când spectacolele lor de colinde au început să ne cucerească inimile. Mă bucur că sunt un simbol naţional, alături de bujori", a mărturisit un alt spectator.

"Săptămâna viitoare, joi, vă aşteptăm la Sala Radio, unde vom cânta exclusiv un repertoriu de muzică contemporană internaţională, în cadrul celui mai mare festival de muzică contemporană din lume", este invitaţia lansată de managerul corului.

Iar în luna august, muzicienii vă aşteaptă la malul Mării Negre, acolo unde, pe 15 august, vor cânta la răsărit.

Anda Anghelache

