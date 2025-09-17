Coaliția decide astăzi dacă va continua sau nu plafonarea la alimentele de bază

Coaliţia de guvernare decide astăzi dacă va prelungi plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază. Vorbim despre o decizie cu impact major asupra buzunarului tuturor.

Coaliția de guvernare decide astăzi dacă va continua sau nu plafonarea la alimentele de bază. Introdusă în 2023 cu scopul de a proteja consumatorii și de a tempera inflația și considerată inițial o măsură temporară, plafonarea a fost prelungită de mai multe ori, iar acum creează tensiuni în alianță.

Liderii coaliţiei de guvernare se reunesc în format restrâns, începând cu ora 10.00. Apoi, de la ora 14.00, liberalii se reunesc într-o şedinţă a Biroul Permanent pentru a valida deciziile din coaliţie.

În timp ce premierul Ilie Bolojan și o parte din liderii PNL susțin că este momentul ca această măsură să fie eliminată, PSD insistă că plafonarea trebuie menținută cel puțin încă 3 luni pentru a proteja populația în condițiile în care inflația este ridicată.

Ministrul Agriculturii Florin Barbu avertizează însă că eliminarea bruscă a plafonului ar putea duce la o inflație record de aproape 15% până la finalul anului, ceea ce înseamnă un val nou de scumpirii resimțit direct de românii. Dacă guvernul nu va prelungi ordonanța, socialdemocrații iau în calcul inclusiv depunerea unui proiect de lege în Parlament care să mențină limitarea daosului.

În cazul în care plafonarea va fi eliminată de la 1 octombrie 2025, alimentele de bază precum laptele, carnea, ouăle, legumele proaspete, vor putea fi vândute la un preț stabilit clar în funcție de condițiile pieței și de politicile fiecărui comerciant.

